7 aliados do autocuidado para quem pratica esportes / Crédito: EdiCase Beleza

A rotina de quem pratica esportes exige atenção com o corpo antes, durante e depois da atividade. Não se trata apenas de força ou resistência, mas de um cuidado completo que envolve prevenção de lesões, regeneração muscular e proteção da pele. Quando bem aplicados, hábitos simples de autocuidado podem transformar a experiência de treino em algo mais leve e saudável. Com os produtos adequados, é possível manter o equilíbrio entre desempenho e bem-estar, prevenindo desconfortos e favorecendo a recuperação. Da cabeça aos pés, a escolha certa pode ser o diferencial entre um treino comum e uma rotina de cuidados eficiente. Confira abaixo 7 aliados do autocuidado para quem pratica esportes!

1. Protetor solar Indispensável para quem pratica atividades ao ar livre, o protetor solar evita queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e, principalmente, câncer de pele. Prefira versões de amplo espectro, resistentes ao suor e de rápida absorção. O cuidado também se estende aos cabelos: protetores capilares ajudam a evitar ressecamento e danos causados pela exposição solar, mantendo fios saudáveis e mais resistentes. 2. Creme para pernas cansadas Exercícios de impacto, como corrida e saltos, podem causar sensação de peso e fadiga às pernas. Produtos formulados com ativos como centella asiática, camomila, cânfora e arnica oferecem alívio rápido, melhoram a circulação e trazem frescor imediato após o treino. Para aliviar a sensação de peso e melhorar a circulação após corridas ou treinos de alta intensidade, vale lançar mão de cremes relaxantes específicos para a região, que promovem alívio rápido e conforto duradouro. 3. Base preventiva para unhas Ambientes úmidos como academias, piscinas e vestiários favorecem a proliferação de fungos e bactérias. Bases com ação antifúngica e antibacteriana, enriquecidas com óleos naturais e ativos fortalecedores, são essenciais para manter as unhas protegidas, resistentes e saudáveis.

“Para garantir unhas fortes e livres de infecções, indico a Base Preventiva Anti Fungos Fortilon. Ela é formulada com óleos de melaleuca, cravo e copaíba, além de ativos que fortalecem e previnem a quebra”, recomenda a podóloga Rosy Mery, do salão Jacques Janine Center Norte, localizado em São Paulo. 4. Hidratante corporal leve O suor e o atrito das roupas podem deixar a pele ressecada. Aposte em hidratantes de rápida absorção, que devolvem maciez e ajudam a manter a barreira cutânea sem deixar sensação pegajosa, garantindo conforto até mesmo nos treinos mais intensos. Para áreas de atrito, como coxas, axilas ou seios — principalmente em corridas —, balms calmantes ou cremes pós-treino são ótimos aliados para prevenir assaduras e irritações.

5. Creme hidratante para os pés Os pés são a base de todo movimento e precisam de atenção especial. Cremes específicos, com ativos como ureia e ácido hialurônico, promovem hidratação profunda, recuperam a maciez e evitam o ressecamento causado pelo impacto e pelo uso constante de tênis. 6. Creme antitranspirante para mãos e pés O suor excessivo pode atrapalhar tanto a performance quanto o conforto durante a prática de atividades físicas. Além dos antitranspirantes corporais tradicionais, produtos específicos para mãos e pés ajudam a controlar a transpiração sem ressecar a pele. 7. Produtos relaxantes para banho Banhos de imersão com sais ou espumas aromáticas ajudam não só a relaxar a musculatura, mas também a aliviar o estresse mental após treinos intensos, tornando o autocuidado parte essencial da recuperação.