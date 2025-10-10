5 cortes de cabelo para meninos para o Dia das Crianças

A data pode ser uma oportunidade para renovar o visual dos pequenos e deixá-los prontos para curtir a festa com estilo

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, é uma data marcada por diversão, encontros em família e muitas comemorações. Mais do que brinquedos, o momento também pode ser uma oportunidade para reforçar a autoestima e o estilo dos pequenos. Nesse contexto, o visual ganha um papel importante, já que um corte de cabelo bem escolhido pode transformar a aparência e deixar a criança animada para a festa.

1. Corte degradê clássico

O corte de cabelo degradê nunca sai de moda. “É um dos cortes mais versáteis e combina com qualquer ocasião. O degradê dá um ar moderno, mas sem perder a leveza. Para os pais, é uma ótima escolha porque facilita muito na hora de arrumar: basta alinhar o topo com um pouco de pomada infantil ou até deixar natural. Ele funciona bem tanto em festas formais quanto em momentos mais casuais”, detalha Ricardo Silva.

2. Estilo moicano discreto

O moicano discreto é um corte de cabelo diferenciado. “As crianças adoram esse estilo, pois traz personalidade e um ar divertido. O ideal é manter o moicano mais baixo e suave, sem exageros, para não atrapalhar o dia a dia. Esse corte chama atenção em fotos e dá um toque especial nas festas, além de ser fácil de manter com apenas um pouco de creme ou spray fixador infantil”, comenta o barbeiro.

3. Social repicado

O repicado é prático e versátil. “Esse corte é perfeito para quem busca praticidade. O repicado no comprimento médio ajuda a dar movimento aos fios, o que facilita na hora de pentear e combina com diferentes formatos de rosto. É indicado para quem gosta de variar o penteado: pode ser usado mais alinhado em festas ou bagunçadinho para um visual despojado”, explica o profissional.

4. Risca lateral marcada

O corte de cabelo com uma risca lateral continua em alta. “A risca lateral continua sendo uma tendência forte entre os pequenos. Além de dar aquele ar estiloso e charmoso, ela ajuda a definir melhor o penteado. Esse corte combina muito bem com festas de escola ou eventos em família, já que transmite cuidado e elegância. O ideal é refazer a marcação com o barbeiro periodicamente para manter o visual sempre em dia”, conta Ricardo Silva.