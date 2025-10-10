4 maneiras de utilizar o açaí como pré-treino / Crédito: EdiCase Saude

Mais do que uma fruta saborosa, o açaí virou parte da estratégia alimentar no pré-treino de quem quer treinar melhor e se recuperar com eficiência. Naturalmente rico em nutrientes, ele fornece energia rápida e ajuda a manter o corpo ativo. Quando bem combinado, pode fazer toda a diferença no desempenho físico e até na disposição do dia a dia. Nesse sentido, profissionais de educação física e empreendedores do setor fitness vêm explorando o potencial do açaí em diferentes momentos do treino. Entre eles, o personal trainer Breno Daniel, da Academia Corpo e Saúde, e Ekles Aguiar, fundador da Açaí Sunset, que uniram prática e experiência para explicar como aproveitar o melhor do “ouro-roxo”. Veja!

1. Polpa pura com frutas leve De acordo com Breno Daniel, a combinação de carboidratos e gorduras do açaí fornece energia rápida sem causar desconforto digestivo, configurando como uma ótima opção de pré-treino, especialmente se consumido de 30 a 60 minutos antes da atividade. Ekles Aguiar ressalta que a versão pura do açaí, sem xarope e com frutas como banana ou maçã, garante um sabor natural e o equilíbrio nutricional, ideal para quem busca performance sem exageros. 2. Bowl de açaí com proteína Adicionar fontes proteicas, como whey, é uma das opções sugeridas como uma forma prática de otimizar seu consumo. “Essa combinação ajuda a reduzir a degradação muscular e melhora o rendimento em treinos de resistência ou musculação”, acrescenta o educador físico Breno Daniel. 3. Smoothie de açaí Durante treinos mais intensos, o açaí pode ser consumido em forma de smoothie. “O smoothie de açaí é uma excelente escolha refrescante, muito procurada por quem treina ao ar livre“, pontua Ekles Aguiar.

4. Versão leve para treinos matinais Para quem treina cedo e costuma se sentir pesado com refeições completas, o açaí pode ser uma boa opção intermediária. Segundo Breno Daniel, uma pequena porção do alimento é capaz de fornecer energia suficiente para iniciar o treino e evitar tonturas ou queda de glicose. Açaí como pós-treino Apesar de ser conhecido como pré-treino, o açaí também tem um papel importante na recuperação muscular. No pós-treino, ele auxilia na reposição de glicogênio muscular e reduz o estresse oxidativo gerado durante o exercício. Cuidado com o consumo Os especialistas destacam que o açaí é um alimento altamente nutritivo, mas deve ser consumido com atenção ao modo de preparo e às porções. Adições como leite condensado, granolas açucaradas ou caldas podem transformar o superalimento em uma sobremesa calórica. “O segredo está no equilíbrio e na individualização: cada pessoa tem um objetivo diferente, e o açaí pode ser adaptado para todos eles”, finaliza Breno Daniel.