3 pratos para incluir o ovo na alimentação das crianças / Crédito: EdiCase Culinaria

O ovo é um alimento que pode fazer parte da alimentação das crianças, tornando a dieta mais nutritiva e equilibrada. Ele contribui para fortalecer os músculos e fornecer energia para o dia a dia. Além disso, auxilia no crescimento saudável dos pequenos, já que seus nutrientes participam de processos importantes do organismo. “Os ovos são excelentes fontes de proteínas de alta qualidade, vitaminas A, D, E, K, além de vitaminas do complexo B, como a colina, que é importante para o desenvolvimento cerebral e a memória. Eles também contêm minerais como ferro, zinco e selênio, fundamentais para o crescimento saudável”, destaca a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil (IOB).

Incluindo o ovo na alimentação das crianças Versátil e fácil de preparar, pode ser incluído em diferentes refeições, ajudando a complementar a nutrição infantil de forma prática e saborosa. O Instituto Ovos Brasil lista três sugestões simples e divertidas que podem ser feitas com a ajuda das crianças: 1. Brevidade Um bolinho leve e macio feito com ovos, açúcar, raspas de limão e amido de milho. Fácil de preparar e com sabor delicado, é uma ótima opção para as crianças ajudarem a bater a massa e colocarem nas forminhas antes de assar. 2. Patê de ovo Simples, nutritivo e saboroso, esse patê é preparado apenas com ovos cozidos, cebola, salsinha e sal. As crianças podem ajudar a amassar os ovos e misturar os ingredientes. Fica perfeito para servir com pães ou torradas no lanche. 3. Omelete de forno com legumes Colorida e nutritiva, essa receita combina ovos batidos com legumes variados como cenoura, batata, tomate e brócolis. Depois é só colocar na assadeira, salpicar queijo e assar. Uma maneira divertida de incluir vegetais na refeição das crianças.