10 receitas práticas com ovo para o almoçoAprenda a preparar pratos deliciosos e ricos em proteínas
O ovo é um alimento extremamente nutritivo e versátil, sendo uma ótima opção para compor receitas de almoço. Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B, minerais como ferro e zinco, além de gorduras boas que fornecem energia, ele garante saciedade e equilíbrio nutricional. Sua praticidade também se destaca, já que pode ser usado em preparos simples.
A seguir, confira 10 receitas práticas com ovo para o almoço!
1. Omelete de espinafre
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 cebola cortada em rodelas
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 xícara de chá deespinafre picado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o espinafre e refogue por 3 minutos. Em um recipiente, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Despeje sobre o espinafre e tempere com sal e pimenta-do-reino. Frite até dourar. Sirva em seguida.
2. Torta de berinjela
Ingredientes
Recheio
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 tomate picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 pitada de orégano
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a berinjela e o tomate. Refogue por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite de soja, a farinha de trigo, o fermento e o sal até obter uma massa homogênea. Em uma forma retangular forrada com papel-manteiga, despeje metade da massa, coloque o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
3. Salada de batata-doce com ovo
Ingredientes
- 3batatas-docesdescascadas
- 2 ovos cozidos picados
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- Sal a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas-doces e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, espere esfriar, pique as batatas-doces e transfira para um recipiente. Adicione o iogurte natural, os ovos, o azeite e a cebola e misture bem. Tempere com sal e leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida.
4. Ovo mexido com ricota
Ingredientes
- 4 ovos
- 2 colheres de sopa de ricota amassada
- 1 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Adicione a ricota e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os ovos e mexa até cozinhar. Desligue o fogo, transfira os ovos para um prato, polvilhe com cebolinha e sirva em seguida.
Dica: sirva com fatias de pão integral.
5. Arroz de forno com legumes e ovo
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de queijo minas ralado
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de azeite
- Óleo de coco para untar
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o arroz, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o queijo. Tempere com sal, azeite e orégano. Depois, transfira para um refratário untado com azeite e alise a superfície. Com uma colher, faça três cavidades na mistura e quebre um ovo em cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, até os ovos firmarem, e o queijo, gratinar. Sirva em seguida.
6. Cuscuz com ovo cozido
Ingredientes
- 1 xícara de chá de flocos de milho pré-cozidos
- 1/2 xícara de chá de água morna
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de manteiga
- 1 colher de sopa de cebola-roxa picada
- 1/2 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de queijo coalho ralado
- 2 ovos
- Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os flocos de milho, o sal e a água morna. Misture bem e deixe hidratar por cerca de 10 minutos, até que os grãos absorvam o líquido e fiquem úmidos. Transfira a mistura para a parte superior de uma cuscuzeira e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 minutos, até ficar firme e soltinho.
Enquanto isso, coloque os ovos em uma panela com água fria, leve ao fogo médio e cozinhe por 5 minutos após levantar fervura. Escorra, esfrie e descasque. Corte os ovos ao meio e reserve. Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça a manteiga e refogue a cebola-roxa e o tomate por 2 minutos, apenas para realçar o sabor. Acrescente o cuscuz cozido e misture delicadamente. Adicione o queijo coalho e tempere com pimenta-do-reino. Transfira para um prato, disponha os ovos por cima e finalize com cheiro-verde picado. Sirva ainda quente.
7. Ovo com creme de batata
Ingredientes
- 2 ovos
- 2 batatas descascadas e picadas
- Água para cozinhar
- 1/2 talo de alho-poró fatiado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/4 de xícara de chá de leite quente
- Sal e noz-moscada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, cozinhe as batatas em água e sal até ficarem macias. Escorra e amasse bem. Em outra panela, aqueça a manteiga, refogue o alho-poró e adicione as batatas. Acrescente o leite e misture até obter um creme. Depois, tempere com noz-moscada e mantenha aquecido. Após, em outra panela, cozinhe os ovos por 6 minutos após a água ferver, transfira para água fria e descasque com cuidado. Sirva o creme em tigelas e coloque um ovo sobre cada porção.
8. Quiche de alho-poró com ovos cozidos
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100 ml de óleo de coco
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de água gelada
Recheio
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de creme de leite fresco
- 1 alho-poró fatiado em rodelas finas
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 ovos cozidos fatiados
- 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Ramos de endro fresco para decorar
- Sal, folhas de rúcula baby e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha com o sal. Adicione o óleo de coco e, com as pontas dos dedos, misture até obter uma textura de farofa. Junte o ovo e a água gelada e trabalhe a massa até ficar homogênea. Forme uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.
Depois, abra a massa com um rolo em superfície limpa e forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos.
Recheio
Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite e refogue o alho-poró por 3 minutos, até ficar levemente macio. Depois, em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o queijo parmesão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, espalhe o alho-poró refogado sobre a massa pré-assada e despeje o creme por cima. Distribua as rodelas de ovo cozido sobre o recheio. Leve ao forno por mais 25 minutos, até o centro firmar e a superfície dourar. Retire do forno, espere amornar e finalize com folhas de rúcula e ramos de endro fresco antes de servir.
9. Bolinho de ovo com abobrinha
Ingredientes
- 1 abobrinha descascada e cortada em cubos pequenos
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de tofu amassado
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1/2 xícara de chá de leite de soja
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
No liquidificador, bata metade da abobrinha, o tofu, os ovos e o azeite até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente grande. Aos poucos, acrescente o leite de soja, a farinha de aveia e a farinha de trigo integral e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione o sal, a salsinha, o restante da abobrinha e o fermento em pó e mexa novamente. Coloque a massa em forminhas de silicone para cupcake e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
10. Panqueca de aveia com frango e legumes
Ingredientes
Panqueca
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de azeite para untar
Recheio
- 1/2 peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cenoura ralada
- 1/2 tomate picado
- 1 colher de sopa de milho-verde
- 1 colher de sopa de requeijão light
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 ovos cozidos e cortados em cubos
Modo de preparo
Panqueca
Em um recipiente, bata os ovos, a farinha de aveia, a pimenta-do-reino, o leite e o sal até obter uma massa homogênea. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite e despeje uma porção da massa. Espalhe bem e cozinhe em fogo médio até dourar dos dois lados. Reserve.
Recheio
Em outra panela em fogo médio, misture o frango desfiado, a cenoura, o tomate e o milho. Refogue por 3 minutos e adicione o requeijão, mexendo até ficar cremoso. Acrescente os ovos, misture e recheie as panquecas. Enrole as panquecas e sirva em seguida.