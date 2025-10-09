Descubra as brincadeiras ideais para a criança de cada signo / Crédito: EdiCase Astrologia

Na infância, o brincar cumpre um papel essencial, funcionando como um espelho das emoções e como uma ferramenta para fortalecer a autoconfiança. A astrologia, por sua vez, surge como uma linguagem simbólica que ajuda a decifrar essas expressões, oferecendo caminhos para interações mais conscientes e harmoniosas. Inclusive, ela pode ser uma aliada para descobrir as brincadeiras ideais para cada signo. A seguir, Manah Flora, especialista de Astrocentro — comunidade online de astrologia e bem-estar emocional da América Latina —, compartilha as brincadeiras mais indicadas para a criança de cada signo, considerando suas necessidades de expressão e energia. Confira!

Áries A criança ariana tende a ser aquela que chamamos de hiperativa. O espírito aventureiro e extrovertido pode ser visto por muitos pais como se o filho estivesse “fazendo arte” ou até mesmo os desrespeitando, mas reprimir esses comportamentos com agressividade só faz com que o pequeno nativo fique muito irritado e expresse sua energia de forma violenta. Brincadeiras ideais Para os pequenos arianos, é importante ensinar a importância da cautela com amor, o que pode ser feito por meio de leituras e brincadeiras que ensinam sobre riscos e autocontrole. Aposte em atividades físicas, esportes, brincadeiras ao ar livre e jogos que desafiem a coragem deles. Touro A estabilidade emocional é uma característica desses pequenos, que são um pouco mais calmos do que as crianças em geral. O contato físico é traduzido por eles como afeto, e a lealdade na relação com os pais é algo necessário para desenvolver sua autoconfiança. Brincadeiras ideais Atividades sensoriais são perfeitas para os taurinos: considere oferecer massinha de modelar, pintura com as mãos, brincadeiras na terra ou areia e tudo que envolva texturas e contato físico. Cozinhar junto também é uma ótima pedida.

Gêmeos A criança que tem o Sol em Gêmeos costuma ser muito curiosa, falante e acelerada, aquele tipo de pessoa que quer tudo para agora e pode se tornar birrenta dependendo de como os pais reagem a esse comportamento. Brincadeiras ideais Atividades que estimulem a intelectualidade, como jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, jogos de memória e palavras, são interessantes para essas crianças. Também é importante incentivá-las a terminar o que estão fazendo antes de começar algo novo para não desenvolverem uma personalidade inconstante e ansiosa. Câncer Os cancerianos podem ser considerados “esponjas”, principalmente as crianças, que ainda não têm muita malícia para se proteger de pessoas com intenções negativas. As demonstrações de carinho são muito importantes, e a aceitação, fundamental para terem segurança em si.

Brincadeiras ideais Aposte em casinhas, bonecas, brincadeiras de faz de conta que envolvam cuidar e nutrir. Além disso, atividades em família, momentos de aconchego com histórias e tudo que cria memórias afetivas faz o coração dos cancerianos bater mais forte são boas alternativas. Leão Os leoninos são cheios de confiança e energia, o que fica superclaro na alegria da criança que tem o Sol em Leão. Apesar de parecerem seguras de si, costumam depender da aprovação dos outros. Brincadeiras ideais Considere teatro, dança, fantasias e tudo que coloque a criança no centro das atenções. Os leoninos adoram se apresentar, então eles gostam de fazer shows em casa, brincadeiras com figurinos e atividades artísticas em que eles possam brilhar.

Virgem O pequeno virginiano tende a ser um pouco mal-humorado, principalmente quando sua rotina é quebrada. Sentir-se útil é importante e, por isso, os pais podem delegar pequenas tarefas, mas lembrando de ensiná-lo a valorizar suas conquistas para que não se torne excessivamente crítico consigo e com os outros. Brincadeiras ideais Considere opções que envolvam organizar brinquedos, classificar objetos por cor ou tamanho, jogos de encaixe e atividades que envolvam ordem e lógica. Jardinagem e cuidar de plantinhas também são ótimas pedidas para os virginianos se sentirem úteis. Libra As crianças librianas são sociáveis e conversadas. Os momentos de lazer com colegas ou irmãos, por sua vez, são muito importantes para o desenvolvimento. Pacíficos até demais, tais nativos tendem a evitar qualquer tipo de conflito ou decisão que possa trazer consequências inesperadas.