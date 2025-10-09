7 receitas sem glúten para o Dia das Crianças / Crédito: EdiCase Culinaria

As receitas sem glúten para o Dia das Crianças oferecem uma forma deliciosa e inclusiva de celebrar essa data especial, garantindo que todos possam aproveitar as festas. Esses pratos são pensados para agradar o paladar infantil, priorizando ingredientes naturais e saudáveis, além de serem adaptadas para atender às necessidades de quem possui intolerância ou sensibilidade ao glúten. Além disso, preparar essas delícias em casa se torna uma experiência divertida e educativa para fazer com os pequenos, incentivando o contato com os alimentos e mostrando ser possível criar versões adaptadas de pratos tradicionais sem abrir mão do sabor.

Abaixo, confira 7 receitas sem glúten para o Dia das Crianças! Bolinho de batata com queijo sem glúten Ingredientes 500 g de batata cozida e amassada

200 g de queijo muçarela cortado em cubos para rechear

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em uma tigela grande, coloque a batata amassada com o queijo parmesão ralado, o ovo, o azeite, a farinha de arroz e o sal. Misture bem até formar uma massa homogênea. Pegue pequenas porções da massa e abra na mão. Coloque um cubo de queijo muçarela no centro e feche, formando bolinhas. Repita o processo até terminar toda a massa. Coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes por fora. Sirva em seguida. Coxinha de frango sem glúten Ingredientes Massa 2 xícaras de caldo de frango caseiro

caseiro 1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Azeite para untar Recheio

200 g de peito frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de requeijão Para empanar e assar 1 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de milho

Azeite para untar Modo de preparo Recheio Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até dourar. Adicione o requeijão, misture e reserve.

Massa Em uma panela, aqueça o caldo de frango com o azeite e o sal em fogo médio. Quando começar a ferver, adicione de uma só vez a farinha de arroz e o polvilho doce. Mexa vigorosamente com uma colher de pau até que a massa se desprenda do fundo da panela e fique homogênea. Transfira a massa para uma superfície levemente untada com azeite e deixe esfriar um pouco. Quando estiver morna, sove a massa por alguns minutos até ficar lisa e maleável. Pegue pequenas porções de massa e abra na palma da mão. Coloque uma colher de chá de recheio de frango no centro e feche, modelando no formato tradicional de coxinha. Repita o processo até terminar toda a massa e o recheio.

Empanar e assar Passe cada coxinha na farinha de arroz, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de milho. Coloque as coxinhas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida. Brigadeiro de batata-doce sem glúten Ingredientes 300 g de batata-doce cozida e amassada

1/2 xícara de chá de cacau em pó sem glúten

1/3 de xícara de chá de açúcar de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Granulado sem glúten para decorar

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em uma panela, coloque o purê de batata-doce, o cacau, o açúcar de coco, o óleo de coco e a pitada de sal. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente. Cozinhe até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela e atinja uma consistência semelhante à do brigadeiro tradicional. Transfira a massa para um prato untado com um pouco de óleo de coco e deixe esfriar completamente. Com as mãos levemente untadas, faça bolinhas do tamanho desejado e passe no granulado. Coloque os brigadeiros em forminhas de papel e sirva.