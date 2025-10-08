8 brincadeiras que ajudam a prevenir a miopia em crianças / Crédito: EdiCase Saude

A miopia é um distúrbio visual caracterizado pela dificuldade em enxergar objetos que estão distantes, enquanto a visão de perto costuma permanecer nítida. O aumento da condição entre as crianças preocupa especialistas no mundo todo — e o estilo de vida moderno tem grande responsabilidade nisso. Segundo a oftalmopediatra Dra. Danielle Machado, do IOBH – Instituto de Olhos de Belo Horizonte, o excesso de tempo em frente às telas e a falta de atividades ao ar livre têm influenciado diretamente o crescimento dos casos. “A luz natural tem um efeito protetor sobre os olhos. Quando a criança passa mais tempo ao ar livre, ela relaxa o foco da visão e estimula a retina de forma saudável, reduzindo as chances de desenvolver ou agravar a miopia”, explica.

Abaixo, a Dra. Danielle Machado lista 8 brincadeiras que ajudam a prevenir a miopia em crianças. Confira! 1. Correr no parque Correr é uma atividade completa — melhora a coordenação motora e estimula a visão à distância. Ao olhar o ambiente ao redor, a criança alterna o foco entre diferentes distâncias, relaxando os músculos oculares. 2. Jogar bola Futebol, queimada ou vôlei: qualquer esporte com bola estimula a percepção de profundidade e o foco em movimento. “Esses jogos exigem que a criança olhe constantemente para longe e acompanhe o deslocamento da bola, o que é ótimo para a saúde dos olhos”, comenta a Dra. Danielle Machado. 3. Andar de bicicleta Além de promover equilíbrio e resistência, pedalar faz com que a criança mantenha o olhar voltado para o horizonte. A prática em ambientes bem iluminados e o foco em longas distâncias ajudam a reduzir o estresse visual causado pelas telas.

4. Pular corda Uma das brincadeiras mais clássicas da infância, pular corda estimula o corpo todo e ainda melhora a coordenação entre visão e movimento. O ideal é praticar ao ar livre, com espaço para se movimentar. 5. Fazer piqueniques Levar as crianças para um piquenique no parque é uma ótima forma de reduzir o tempo de tela. Além de brincar, observar o ambiente, correr e se socializar, elas aproveitam a luz do dia — aliada importante na prevenção da miopia. 6. Observar o céu Deite na grama e olhe para o alto! Identificar formatos de nuvens, procurar aviões ou contar pássaros são atividades que relaxam o olhar. “Essas brincadeiras ajudam os olhos a se ajustarem a diferentes distâncias e reduzem o esforço visual de perto”, explica a médica.

7. Procurar elementos na natureza Transforme o passeio em uma caça ao tesouro: encontrar flores, pedras coloridas ou folhas diferentes estimula a curiosidade e o foco em diferentes planos de distância — um verdadeiro exercício visual, ajudando a prevenir a miopia nas crianças. 8. Caminhar ou brincar na praia A visão de horizontes amplos — como o mar — é extremamente benéfica. “Locais abertos favorecem o descanso dos olhos e a exposição à claridade natural, que ajuda a controlar o crescimento ocular excessivo associado à miopia”, reforça a Dra. Danielle Machado. De acordo com a médica, o ideal é garantir pelo menos 120 minutos diários ao ar livre. “Miopia não é apenas uma questão de usar óculos — é sobre preservar a saúde ocular no futuro. E o tempo fora de casa é um dos melhores remédios para isso”, conclui.