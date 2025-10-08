Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 sucos naturais para potencializar o bronzeado

Aprenda a preparar receitas de bebidas que ajudam a realçar a cor da pele
Alguns sucos naturais podem atuar como aliados para quem deseja conquistar um bronzeado mais bonito e duradouro. Isso acontece porque frutas e vegetais ricos em betacaroteno, como cenoura, mamão, manga e laranja, estimulam a produção de melanina, o pigmento responsável por dar cor à pele.

Abaixo, confira 5 receitas de sucos naturais para potencializar o bronzeado!

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
  • 2 maçãs fuji sem sementes e picadas
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1 punhado de salsinha
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, se preferir um suco mais leve, ou sirva diretamente para aproveitar as fibras.

Suco de pêssego, cenoura e goiaba

Ingredientes

  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 pêssego maduro picado
  • 1/2 goiaba vermelha picada
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco de abacaxi, cenoura e gengibre

Ingredientes

  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 fatia de abacaxi picada
  • 1 pedaço de gengibre
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.

Suco de mamão, laranja e cenoura

Ingredientes

  • 1/2 mamão-papaia descascado e sem sementes
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 cenoura descascada e cortada em pedaços
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque o mamão, a cenoura, o suco das laranjas e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de cenoura com manga e limão

Ingredientes

  • 1 cenoura descascada e cortada em pedaços
  • 1/2 manga descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

