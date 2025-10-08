5 habilidades que podem impulsionar o seu estágio / Crédito: EdiCase Empreendeer

Em meio à busca por oportunidades no mercado de trabalho, o estágio pode parecer um passo inicial, quase tímido, na vida profissional. Mas, na prática, é uma das fases mais estratégicas da carreira. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Estágios (ABRES), cerca de 60% dos estudantes efetivados foram contratados na mesma empresa onde estagiaram. O estágio é um laboratório real para desenvolver habilidades comportamentais altamente valorizadas, isto é, as chamadas soft skills. Para Luã Santini, professor do curso de Recursos Humanos da Faculdade Anhanguera, esse é o momento ideal para observar o ambiente corporativo, testar competências e aprender com os erros, com muito menos pressão do que em um cargo efetivo.

“O estágio é a ponte entre o mundo acadêmico e o profissional. E as empresas estão cada vez mais interessadas em candidatos com habilidades humanas bem desenvolvidas, que saibam se comunicar, colaborar e pensar de forma crítica. O conhecimento técnico se ensina, mas o comportamento se constrói com experiência e vivência”, afirma. Segundo o professor, existem cinco habilidades estratégicas que o estagiário pode e deve desenvolver durante essa fase. A seguir, ele detalha cada uma delas. Confira! 1. Comunicação Saber se expressar com clareza, fazer perguntas inteligentes, participar de reuniões e interações com confiança, sem parecer arrogante ou inseguro. 2. Proatividade Ter a capacidade de tomar iniciativa e buscar soluções, mesmo que ainda não tenha todas as respostas.

3. Organização e gestão do tempo São habilidades cada vez mais exigidas em ambientes multitarefas. Aprender a lidar com prazos, priorizar demandas e manter a rotina sob controle é um diferencial que pode ser notado nos primeiros meses de atuação. 4. Inteligência emocional Saber ouvir feedbacks, lidar com pressão e adaptar-se a diferentes perfis de liderança são comportamentos observados de perto pelos gestores. 5. Espírito de equipe As empresas valorizam quem colabora, troca conhecimento, constrói junto. O estagiário que já entende o valor do coletivo e demonstra humildade para aprender, tende a ser visto com bons olhos e, muitas vezes, é o primeiro da fila para uma vaga efetiva.