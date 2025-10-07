Obesidade é doença: saiba por que reconhecer isso ajuda na busca por tratamento / Crédito: EdiCase Saude

Por muito tempo, a obesidade foi estigmatizada e reduzida a uma questão de falta de força de vontade, disciplina ou até mesmo de preguiça. No entanto, a ciência já a reconhece como uma doença crônica, complexa e multifatorial, que vai muito além da simples relação entre calorias ingeridas e gastas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade, sendo 650 milhões adultos, 340 milhões adolescentes e 39 milhões de crianças. No Brasil, de acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, cerca de 1 em cada 4 brasileiros está obeso — e a prevalência da doença quase dobrou nos últimos 20 anos.

Obesidade é uma doença crônica A Dra. Gisele Carvalho, médica intensivista especialista em emagrecimento, explica que a obesidade não deve ser encarada apenas como uma questão estética, mas como uma condição médica que exige acompanhamento e tratamento adequados. “A obesidade é uma doença crônica, caracterizada pelo excesso de gordura corporal que traz riscos à saúde. Ela está associada a complicações sérias, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. Reduzir a obesidade à preguiça ou à gula é um erro grave, porque invisibiliza fatores genéticos, hormonais, ambientais e emocionais que contribuem para seu desenvolvimento”, afirma. Preconceito prejudica o tratamento da doença Apesar dos avanços da medicina, pessoas com obesidade ainda enfrentam preconceito no dia a dia, o que pode agravar o quadro. “O estigma social é um dos grandes desafios. Muitos pacientes chegam ao consultório já frustrados, porque foram julgados por familiares, colegas de trabalho e até mesmo por profissionais de saúde. Esse preconceito gera impacto emocional, baixa autoestima e até mesmo quadros de ansiedade e depressão, que dificultam ainda mais o processo de emagrecimento”, ressalta a Dra. Gisele Carvalho. Tratamento para a obesidade Para combater a obesidade, profissionais defendem a importância de uma abordagem ampla, que não se limite apenas à dieta e à atividade física. “O tratamento precisa ser individualizado e multidisciplinar. Envolve mudanças de hábitos alimentares, incentivo à prática de atividade física, acompanhamento psicológico e, em alguns casos, uso de medicamentos ou até cirurgia bariátrica”, explica a médica.