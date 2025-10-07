15 frutas e plantas do Norte e Nordeste que fortalecem a saúde / Crédito: EdiCase Saude

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. São mais de 44 mil espécies de flora, incluindo as de uso medicinal, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, que concentram milhares de espécies vegetais utilizadas tradicionalmente pelas comunidades locais. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revela que a região Norte apresenta a maior prevalência de uso de plantas medicinais no Brasil. Os dados evidenciam que mais de 10 mil plantas da Amazônia possuem princípios ativos com potencial medicinal, enquanto a Caatinga nordestina abriga espécies centenárias, utilizadas por comunidades rurais e povos locais como remédios naturais.

Para Célia Bortolotti Vidotti, profissional da área de nutrição do AmorSaúde, rede de clínicas parceira do Cartão de TODOS, o resgate dos saberes de frutas e plantas medicinais representa uma importante ponte entre tradição e ciência contemporânea. “Resgatar esse conhecimento é aproximar ciência e tradição, valorizando a cultura alimentar brasileira e promovendo sustentabilidade, diversidade alimentar e identidade cultural. Muitos deles [alimentos e plantas] já eram utilizados pelos povos indígenas e comunidades rurais como fontes de cura e prevenção. Hoje, a nutrição moderna reconhece que boa parte desse conhecimento empírico tem fundamento bioquímico e nutricional”, explica. 1. Açaí Reconhecido mundialmente como “superalimento”, o açaí possui alto valor nutricional, com antioxidantes, gorduras benéficas e fibras, auxiliando na saúde cardiovascular e fornecimento de energia. No entanto, a profissional de nutrição alerta para os riscos das versões industrializadas. “O problema está nas combinações com xaropes e coberturas calóricas, que transformam um alimento saudável em sobremesa muito energética. A melhor forma de consumir é o açaí puro, batido com frutas”, orienta. 2. Cupuaçu O cupuaçu, por sua vez, com sua mistura refrescante e ácida de nutrientes, como potássio, ferro, selênio e vitamina C, ultrapassa o uso regional e já conquista mercados internacionais, incluindo o Japão. Além disso, é fonte de vitamina A e do complexo B, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias naturais.

3. Umbu Rico em vitamina C e minerais, o umbu é tradicionalmente usado para hidratação e reposição de eletrólitos. 4. Castanha-do-pará A castanha-do-pará destaca-se pelos teores impressionantes de selênio, gorduras boas e proteínas, importante para função tireoidiana e imunidade. 5. Murici O murici possui alto teor de vitamina C e carotenoides, com propriedades antioxidantes.

6. Caju O caju é rico em vitamina C e compostos bioativos, sendo tradicionalmente usado para problemas respiratórios. 7. Pequi O pequi é rico em vitaminas A e E, com ação anti-inflamatória. 8. Andiroba A andiroba apresenta ação analgésica, antibacteriana, anti-inflamatória e antialérgica, sendo tradicionalmente utilizada no combate à obesidade e no processo de cicatrização.

9. Capim-santo O capim-santo tem propriedades calmantes e digestivas, sendo amplamente utilizado para ansiedade e problemas estomacais. 10. Boldo-do-norte O bolo-do-norte é tradicionalmente usado para problemas hepáticos e digestivos. Requer cautela no uso. 11. Copaíba A copaíba possui propriedades cicatrizantes e antissépticas.