Veja como a criança de cada signo vivencia a infância / Crédito: EdiCase Astrologia

Cada criança carrega dentro de si pureza, espontaneidade e uma força criativa única, que se manifesta de maneiras diversas ao longo da infância. Nesse contexto, a linguagem simbólica da astrologia surge como uma ferramenta para compreender melhor essas formas de expressão e os caminhos pelos quais cada pequeno descobre o mundo. Cada signo do zodíaco traz características próprias, que ajudam a revelar aspectos da personalidade infantil e a entender como cada criança se relaciona com o ambiente ao seu redor. Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica como a criança de cada signo vivencia a infância. Confira!

Áries A criança ariana é como um cometa em movimento, cheia de energia, coragem e entusiasmo. Gosta de descobrir o mundo por conta própria e precisa de espaço para se aventurar. Touro A criança taurina é doce, sensível aos sentidos e ao afeto. Gosta de segurança, de abraços e de tudo o que desperta prazer e conforto. Precisa de tempo para confiar e florescer. Gêmeos A criança geminiana é curiosa, falante e inventiva. Quer compreender tudo ao seu redor e vive a infância como uma grande aventura repleta de perguntas e descobertas. Câncer A criança canceriana é sensível, sonhadora e ligada às raízes. Precisa sentir-se protegida, acolhida e amada. Desde cedo expressa um coração cheio de afeto.

Leão A criança leonina brilha naturalmente. É criativa, alegre e gosta de ser reconhecida. Sua essência é iluminar os outros com entusiasmo e calor. Virgem A criança virginiana observa, analisa e aprende em silêncio. Atenta aos detalhes, gosta de ordem e encontra conforto no cuidado e na rotina. Libra A criança libriana transmite encanto, delicadeza e busca harmonia em tudo. Gosta de compartilhar, de ter amigos e possui um senso natural de beleza e justiça.

Escorpião A criança escorpiana é intensa, profunda e misteriosa. Desde cedo percebe as emoções à sua volta e precisa de confiança e verdade para se abrir. Sagitário A criança sagitariana é alegre, expansiva e aventureira. Quer correr o mundo, aprender, rir alto e explorar sem limites. Capricórnio A criança capricorniana parece madura desde cedo. Determinada e responsável, gosta de construir, organizar e sentir que pode conquistar.