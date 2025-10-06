7 receitas detox para começar a semana

Veja como preparar opções práticas e saborosas que favorecem a saúde e o funcionamento do organismo

Começar a semana com receitas detox pode ser uma excelente maneira de promover a saúde e o bem-estar. Geralmente ricas em frutas, vegetais e ingredientes naturais, elas ajudam a eliminar toxinas do corpo, melhorar a digestão e aumentar os níveis de energia. Além disso, esses alimentos são carregados de vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico.

Creme detox de abóbora com gengibre

Ingredientes

500 g de abóbora cortada em cubos

cortada em cubos 1 cenoura picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar dourada. Em seguida, acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 2 minutos. Adicione a abóbora e a cenoura. Refogue por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, para que os legumes comecem a amolecer.

Adicione o caldo de legumes à panela, certificando-se de que os legumes estão cobertos pelo líquido. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe a sopa ferver, depois reduza o fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que a abóbora e a cenoura estejam bem macias.Retire a panela do fogo e, com cuidado, bata a sopa no liquidificador ou use um mixer de mão diretamente na panela, até que a mistura fique homogênea e cremosa. Sirva em seguida.

Suco verde detox

Ingredientes

1 folha de couve sem o talo

1 maçã-verde cortada em pedaços

1 pepino cortado em rodelas

1 pedaço de gengibre

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Salada detox de couve e abacate

Ingredientes

4 folhas couve fatiadas

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

1 pepino cortado em rodelas finas

1 cenoura ralada

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque a couve em um recipiente e adicione um pouco de sal. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 2 minutos. Isso ajudará a amaciar a couve e reduzir seu sabor amargo. Adicione o abacate, o pepino e a cenoura.