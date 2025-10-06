5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudávelVeja como preparar bebidas deliciosas com essa fruta rica em nutrientes importantes
O mamão é um ingrediente nutritivo e versátil, considerado uma ótima escolha para incluir no preparo de vitaminas. Rico em fibras, vitaminas como A, C e do complexo B, além de minerais importantes como potássio e magnésio, ele contribui para o bom funcionamento do organismo e fortalece a imunidade.
A seguir, confira como preparar 5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável!
Vitamina de mamão com aveia e mel
Ingredientes
- 1 xícara de chá de mamão picado
- 200 ml de leite desnatado gelado
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de mamão com linhaça e gengibre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de mamão picado
- 200 ml de leite de amêndoas gelado
- 2 colheres de sopa de linhaça dourada
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de mamão com morango e iogurte
Ingredientes
- 1 xícara de chá de mamão picado
- 1 xícara de chá de morangos
- 170 g de iogurte natural
- 150 ml de leite de aveia gelado
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de mamão com banana
Ingredientes
- 1 xícara de chá de mamão picado
- 1 banana picada
- 170 g de iogurte natural
- 200 ml de leite desnatado gelado
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de mamão com abacate e cacau
Ingredientes
- 1 xícara de chá de mamão picado
- 1/2 abacate maduro picado
- 200 ml de leite desnatado gelado
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.