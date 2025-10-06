Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável

5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável

Veja como preparar bebidas deliciosas com essa fruta rica em nutrientes importantes
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O mamão é um ingrediente nutritivo e versátil, considerado uma ótima escolha para incluir no preparo de vitaminas. Rico em fibras, vitaminas como A, C e do complexo B, além de minerais importantes como potássio e magnésio, ele contribui para o bom funcionamento do organismo e fortalece a imunidade.

A seguir, confira como preparar 5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável!

Vitamina de mamão com aveia e mel

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com linhaça e gengibre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 200 ml de leite de amêndoas gelado
  • 2 colheres de sopa de linhaça dourada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com morango e iogurte

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 xícara de chá de morangos
  • 170 g de iogurte natural
  • 150 ml de leite de aveia gelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com banana

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 banana picada
  • 170 g de iogurte natural
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com abacate e cacau

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1/2 abacate maduro picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar