4 lançamentos na Netflix para a semana 06 a 12 de outubro 

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos na Netflix para a semana 06 a 12 de outubro!

Prepare a pipoca e reserve um tempo na agenda, pois, nesta semana, o catálogo da Netflix traz grandes novidades. Os lançamentos da semana prometem divertir, emocionar e inspirar. Na comédia romântica “Podres de Ricos”, Rachel e Nick enfrentam diferenças sociais e familiares para ficarem juntos. Em “A Mulher na Cabine 10”, uma jornalista que precisa desvendar um mistério a bordo de um luxuoso cruzeiro, mas ninguém acredita em sua história.

1. Podres de ricos (06/10)

A comédia romântica é dirigida por Jon M. Chu e baseada no best-seller de Kevin Kwan. A história acompanha Rachel Chu (Constance Wu), uma professora norte-americana de economia, que viaja com o namorado, Nick Young (Henry Golding), para Singapura, para participar do casamento de um amigo. Lá, ela descobre que Nick pertence à família mais rica do país, enfrentando o luxo extremo, a alta sociedade e a desaprovação da mãe dele, Eleanor (Michelle Yeoh). Entre desafios sociais e familiares, ela também encontra apoio em amigos como Peik Lin (Awkwafina) e tenta conquistar a confiança da tia e de outros membros influentes da família Young.

2. Caramelo (08/10)

Pedro (Rafael Vitti) é um talentoso chef de cozinha que sonha em abrir seu próprio restaurante. Quando recebe um diagnóstico inesperado, ele precisa reorganizar sua vida e prioridades. Durante esse período, conhece um cão de rua, o caramelo Amendoim, que se torna seu companheiro e o ajuda a enxergar a vida sob uma nova perspectiva.

Ao longo da jornada, Pedro encontra apoio em pessoas próximas, como sua amiga e confidente Camila (Arianne Botelho), enfrenta desafios e redescobre a importância da amizade, da esperança e das pequenas alegrias do dia a dia.

3. A mulher na cabine 10 (10/10)

No filme de mistério, baseado no best-seller de Ruth Ware, Lo Blacklock (Keira Knightley) é uma jornalista especializada em viagens que embarca em um luxuoso cruzeiro para cobrir a viagem inaugural da embarcação. Durante a noite, ela ouve gritos vindos de uma cabine próxima e acredita ter visto uma mulher sendo lançada ao mar. Ao tentar alertar a tripulação e os demais passageiros, ninguém leva sua história a sério, colocando-a em dúvida e em perigo.