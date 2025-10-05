Com combinações equilibradas e texturas surpreendentes, essas delícias mostram que não é preciso usar ingredientes de origem animal para conquistar os paladares. Se você procura inspiração para variar no cardápio, a seguir, confira 7 sobremesas veganas de dar água na boca!

Abrir espaço para sobremesas veganas na rotina é descobrir um universo repleto de possibilidades. Com ingredientes simples, como frutas, castanhas e leites vegetais, é possível preparar doces que encantam tanto pela aparência quanto pelo sabor.

Em uma panela pequena, derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Quando o açúcar derreter e começar a dourar, adicione a água aos poucos, mexendo com cuidado. Deixe ferver até obter um caramelo dourado. Despeje o caramelo em uma forma de pudim e espalhe bem, cobrindo o fundo. Reserve.

Em outra tigela, misture o açúcar, o amido de milho, o óleo de coco e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Adicione essa mistura ao pão embebido e misture bem até que tudo fique incorporado. Despeje a massa na forma caramelizada. Leve a forma ao forno preaquecido a 180 °C em banho-maria (coloque a forma de pudim dentro de uma forma maior com água) por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que o pudim esteja firme e dourado por cima. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de desenformar e servir.

Corte os pães em pedaços pequenos e coloque-os em uma tigela grande. Aqueça o leite vegetal em uma panela em fogo baixo, mas sem deixar ferver. Despeje o leite sobre os pedaços de pão e deixe descansar por 10 minutos, até que o pão absorva o leite e fique macio.

Em uma panela, coloque a água e o açúcar. Mexa, em fogo médio, até obter um caramelo levemente espesso. Mantenha a calda em fogo baixo e vá passando as bananas fritas (uma por vez) no caramelo até cobrir todos os lados. Transfira-as para uma travessa e espere até a calda endurecer. Sirva em seguida.

Em uma tigela, coloque a água e a farinha de trigo e mexa até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o fermento e misture. Reserve. Em uma panela, aqueça em fogo médio uma quantidade de óleo suficiente para cobrir as bananas. Passe as bananas na massa reservada e frite, aos poucos, até dourar.

Banoffee vegana

Ingredientes

Base

200 g de bolacha de maisena vegana

4 colheres de sopa de óleo de coco derretido

Doce de leite

1 xícara de chá de açúcar demerara

200 ml de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

Recheio

4 bananas maduras

Chantili

200 g creme de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de emulsificante

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Montagem

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Base

Triture as bolachas em um processador ou liquidificador até virar uma farofa fina. Em um recipiente, misture com o óleo de coco até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de fundo removível (aproximadamente 20 cm de diâmetro) com a massa, pressionando bem para firmar. Leve à geladeira.

Doce de leite vegano

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até virar um caramelo (mexendo de vez em quando para não queimar). Adicione o leite de coco aos poucos, mexendo sempre até que o açúcar derreta novamente e forme um doce de leite cremoso. Acrescente o óleo de coco e a baunilha, misture e cozinhe por mais alguns minutos até engrossar. Desligue o fogo e deixe esfriar completamente antes de usar.

Chantili

Em uma batedeira, bata todos os ingredientes até formar um chantili cremoso e consistente. Reserve na geladeira.

Montagem

Retire a base da geladeira e espalhe o doce de leite vegano por cima, de forma uniforme. Corte as bananas em rodelas e coloque sobre o doce de leite, formando uma camada. Cubra com o chantili, alisando com uma espátula ou colher. Polvilhe canela em pó para decorar. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.

Picolé de melão vegano

Ingredientes

1 melão cantaloupe

1 colher de sopa de açúcar

1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas

Modo de preparo

Corte o melão, retire a casca e as sementes e pique em pedaços. Em um liquidificador, bata os pedaços de melão, o açúcar e o leite até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura batida para formas de picolé e leve ao freezer por 12 horas ou até que esteja firme. Desenforme e sirva.

Brigadeiro vegano de café

Ingredientes

1 xícara de chá de leite de coco em pó

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de cacau em pó 100%

1/2 xícara de chá de café forte coado

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

Granulado vegano de chocolate para enrolar

para enrolar Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite em pó, o açúcar, o cacau e o café, mexendo bem até dissolver. Acrescente o óleo de coco e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura engrossar e soltar do fundo da panela (ponto de brigadeiro). Depois, retire do fogo, adicione a essência de baunilha e mexa para incorporar. Deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas para firmar. Modele os brigadeiros com as mãos levemente untadas com óleo de coco e passe-os no granulado vegano de chocolate. Depois, coloque em forminhas e sirva.

Musse vegana de maracujá

Ingredientes

1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado

400 ml de leite de castanha-de-caju caseiro

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de agar-agar (gelatina vegetal)

1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, misture o amido de milho com 1/2 xícara de chá de água até dissolver completamente. Acrescente o leite e o açúcar à mistura de amido. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Isso criará uma base cremosa para a musse. Em outra panela, dissolva o agar-agar em 1/4 de xícara de água e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ferver por cerca de 1 minuto (o agar-agar precisa ferver para ativar seu poder de gelificação).

Retire a base de leite vegetal do fogo, adicione o suco de maracujá e o agar-agar ativado, misturando bem até que fique homogêneo. Coloque essa mistura no liquidificador e bata por 1-2 minutos para incorporar mais ar, deixando a mousse mais leve e aerada.

Distribua a mistura em taças individuais ou em uma tigela grande e leve à geladeira por pelo menos 3 horas, ou até firmar. Sirva em seguida.

Cheesecake vegana de frutas vermelhas

Ingredientes

Base

200 g de castanha-de-caju crua

Água para demolho

1/2 xícara de chá de tâmara sem caroço

2 colheres de sopa de óleo de coco

Recheio

2 xícaras de chá de castanha-de-caju crua

crua Água para demolho

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/3 de xícara de chá de melado de cana

Suco de 1 limão

Cobertura

1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora)

2 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Base

Deixe a castanha-de-caju em um recipiente com água por 6h. Após, escorra e coloque no processador com os demais ingredientes da base. Processe até formar uma massa úmida e firme. Forre o fundo de uma forma de fundo removível e leve ao freezer.

Recheio

Deixe a castanha-de-caju em um recipiente com água por 6h. Após, escorra e coloque no liquidificador com os demais ingredientes do recheio. Bata até obter um creme liso e homogêneo. Depois, despeje sobre a base e volte ao freezer por 3 horas.

Cobertura

Leve as frutas, o açúcar e a água ao fogo baixo em uma panela até formar uma calda espessa. Aguarde esfriar e despeje sobre a cheesecake já firme. Mantenha na geladeira até a hora de servir.