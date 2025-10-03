Veja como é a personalidade da criança de cada signo / Crédito: EdiCase Astrologia

A astrologia pode ser uma ferramenta divertida para compreender a personalidade das crianças. Cada signo do zodíaco é associado a traços distintos, influenciando como os pequenos se desenvolvem e interagem com o mundo ao seu redor. Para entender a personalidade de cada criança, segundo Katrina Devilla, consultora esotérica da iQuilíbrio, é possível usar o mapa astral. “Ao analisar o signo dessa criança, que é apenas uma pequena parte desse mapa completo, podemos observar melhor essas características e buscar inspirações para melhorar o desenvolvimento dos pequenos”, diz.

A seguir, Katrina Devilla explica como é a criança de cada signo. Veja! Áries As crianças arianas são geralmente agitadas, têm uma disposição muito grande e são difíceis de conter. Por estarem sempre “ligadas no 220”, é necessário distraí-las com brincadeiras e esportes desde cedo. Aliás, elas precisam de espaço para se movimentar e gastar toda a energia. Durante a infância, as pessoas do signo de Áries adoram questionar “o porquê” das coisas. Então, vão sempre querer saber de tudo. Desde pequenas, elas são resistentes à autoridade e às imposições, sendo, portanto, muito independentes. Touro As crianças do signo de Touro são aquelas que amam um carinho e prezam pelo conforto. São mais calmas e sossegadas. Além disso, costumam ser bem estáveis emocionalmente. Contudo, tendem a guardar os sentimentos. Por isso, podem estressar-se ou agir de forma teimosa após aguentar muita coisa. Além disso, não gostam de mudanças; por isso, podem se apegar a um único brinquedo, amigo ou atividade.

Gêmeos As crianças de Gêmeos são curiosas, daquelas que costumam fazer os adultos passarem apertos para explicar algo que elas querem muito entender. Ademais, são falantes e gostam de brincar com tudo e com todos, mas enjoam rápido das brincadeiras. Além de questionarem tudo, elas são bem inconstantes, estão sempre mudando e se adaptando para viver uma nova experiência, uma nova realidade. Os pais dos pequenos geminianos precisam ter muita paciência para explicar seus questionamentos e para lidar com essas mudanças. Câncer A criança nativa de Câncer é mais apegada à família. Além disso, necessita de atenção e carinho, bem como adora ser elogiada e gosta de ter o acolhimento de quem é próximo a ela. Aliás, se sente insegura quando está afastada da sua figura familiar favorita.

Devido à sensibilidade aflorada, as crianças deste signo costumam ser otimistas. No entanto, gostam de fazer drama e, às vezes, choram facilmente. Sendo assim, precisam aprender a se virar sozinhas. Porém, isso não significa que devemos invalidar os seus sentimentos, o que apenas as tornaria mais inseguras e reprimidas. Leão As crianças do signo de Leão são aquelas que acreditam ser as favoritas em qualquer situação. Quando não se sentem assim, fazem de tudo para chamar atenção. Além disso, gostam de receber elogios, mas precisam entender que não são as únicas que merecem isso. Os pequenos leoninos costumam ser muito alegres e divertidos. Porém, não gostam de seguir regras. Inclusive, eles têm uma personalidade marcante desde cedo. Por esse motivo, são acostumados a comandar as brincadeiras e a distribuir os personagens e as funções. Apesar disso, são crianças extremamente generosas, do tipo que sempre vão dividir os brinquedos. Elas querem conquistar os outros, mas deixam bem claro a sua posição de “superioridade”.

Virgem A criança nativa de Virgem é inteligente e tímida, mas adora observar as pessoas ao seu redor e está sempre atenta ao ambiente. Além disso, tende a ser mais séria e aparenta ser bem calma. Apesar da aparência, é bem inquieta e ansiosa. Inclusive, muitas coisas simples a podem tirar do eixo. Estar no meio de pessoas calmas e ambientes com natureza propicia um ótimo desenvolvimento para os pequenos virginianos. Para estimulá-los, são necessários brinquedos e brincadeiras que os façam pensar e observar. São crianças que exigem muito das interações e apresentam grande potencial intelectual desde cedo. Também costumam ser organizadas e metódicas. Libra As crianças de Libra adoram cuidar da aparência. Além disso, buscam atenção e tentam sempre agradar os outros. Por não saberem dizer não, elas acabam escondendo as próprias vontades. Por isso, os pais precisam se atentar muito, sempre perguntando o que elas querem, para aprenderem a não depender tanto da solução dos outros.