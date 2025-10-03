Horóscopo semanal: previsões dos signos de 06 a 12 de outubro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Libra favorecerá parcerias, acordos e o equilíbrio pessoal. Além disso, um desejo coletivo por harmonia estará presente. Todavia, o Astro-Rei fará aspecto tenso com Júpiter no final da semana, sinalizando a necessidade de cautela com os exageros. Mercúrio em Escorpião fará conjunção com Marte e quadratura com Plutão, indicando que a comunicação poderá enfrentar desafios. Isso ocorrerá tanto pelo excesso quanto pela falta de palavras. Por sua vez, Vênus em Virgem estará em oposição a Saturno e Netuno, sugerindo frustrações ou desilusões nas relações afetivas, sobretudo aquelas que não apresentam clareza ou estrutura. Esses movimentos também convidarão a observar as finanças e os relacionamentos de forma mais realista. Nesse cenário, será importante evitar decisões impulsivas no amor ou nos gastos.

Por fim, Marte em Escorpião formará conjunção com Mercúrio, trazendo foco e estratégia, mas também tendência à obsessão. Essa movimentação mostrará que pensamentos e ações caminharão juntos. De um lado, essa sintonia favorecerá o planejamento; de outro, poderá intensificar ressentimentos. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, conversas profundas poderão surgir, aflorando questões delicadas, especialmente nas relações mais próximas. Diante desse cenário, deverá ter cautela com as palavras, mas também coragem para dizer o que realmente importa. Ainda neste período, a sua mente estará mais ágil, o que exigirá cuidado para não entrar em conflitos desnecessários ou jogos de poder. No campo afetivo, poderá surgir a sensação de exigências maiores, certo distanciamento emocional e decisões tomadas por impulso. Diante dessas energias, será essencial ouvir com atenção, evitar críticas excessivas, alinhar expectativas à realidade, respeitar os próprios limites e preservar a saúde emocional.

Touro Você poderá sentir uma pressão maior no trabalho ou nas responsabilidades do cotidiano. Essa situação pedirá foco nos detalhes e disciplina para manter o equilíbrio. Nos relacionamentos, sobretudo nos mais íntimos ou nos profissionais, tensões possivelmente surgirão. Portanto, deverá evitar reações impulsivas e escutar o outro com mais profundidade. Por outro lado, o momento favorecerá conversas francas. Apenas procure escolher bem as palavras para não gerar conflitos desnecessários. Ainda no campo das relações, haverá a necessidade de rever acordos e alinhar as expectativas. No processo, será importante evitar idealizações ou assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. Gêmeos Você desejará se expressar livremente, se divertir ou investir em algo criativo. Porém, cobranças externas ou internas poderão surgir, limitando esse impulso. Logo, deverá equilibrar o prazer e o dever. No ambiente de trabalho, algumas tensões e discussões se farão presentes, especialmente se houver críticas ou mal-entendidos. Logo, evite reações impulsivas e foque os detalhes.

Nas relações afetivas, as idealizações possivelmente causarão frustrações. Diante disso, será importante manter os pés no chão e revisar os hábitos e as atitudes que afetam o bem-estar. Câncer Assuntos familiares ou ligados ao lar receberão mais a sua atenção. Inclusive, eles poderão exigir muita paciência. Ainda nesta semana, emoções profundas tenderão a surgir, fazendo com que se sinta dividido(a) entre o desejo de proteger a sua intimidade e a vontade de se expressar de forma criativa. Diante disso, será importante agir com maturidade. Por sua vez, as relações afetivas se tornarão intensas. Como resultado, haverá a possibilidade de conflitos motivados por ciúmes, necessidade de controle ou expectativas frustradas. Nesse cenário, deverá dialogar com empatia, tomar cuidado com as idealizações, especialmente sobre temas do passado, e canalizar os desejos de forma construtiva.

Leão Ao longo desta semana, você sentirá a necessidade de expressar as suas ideias com mais clareza. No entanto, poderá haver mal-entendidos, sobretudo em conversas com pessoas próximas. Ademais, será possível que haja tensões no ambiente familiar, o que exigirá paciência para evitar conflitos desnecessários. Por outro lado, a sua mente estará mais ativa, possibilitando ideias estratégicas. Aproveite essa energia para resolver assuntos pendentes. No campo amoroso, haverá a possibilidade de desgastes emocionais, especialmente por conta das expectativas que não se concretizaram. No trabalho, ideias inovadoras surgirão. Apenas procure saber a hora certa de compartilhá-las. Virgem Você dedicará mais atenção às finanças e aos valores pessoais, refletindo sobre o que realmente importa nesses setores. No processo reflexivo, poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de segurança e a necessidade de seguir a sua intuição.