7 receitas saborosas de omelete vegana / Crédito: EdiCase Culinaria

Apesar de a omelete ser tradicionalmente preparada com ovos, existem versões veganas que dispensam esse ingrediente de origem animal. Essas alternativas utilizam bases vegetais, mantendo a textura e o sabor característicos da receita. Além de saborosas, essas opções também oferecem uma boa quantidade de proteínas, fibras, vitaminas e minerais. A seguir, confira 7 receitas saborosas de omelete vegana!

Omelete com espinafre Ingredientes 4 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de água

1 cebola descascada e picada

8 folhas de espinafre picadas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida. Dica: sirva a omelete com salada. Omelete com aveia 1 xícara de chá de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de aveia

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 cebola descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída, cúrcuma e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar Modo de preparo No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida. Omelete de legumes e chia Ingredientes Massa

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de sementes de chia hidratadas em 3 colheres de sopa de água

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de polvilho doce

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de fermento químico em pó Recheio 1/2 xícara de chá de cenoura ralada

ralada 1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Recheio Em uma panela em fogo médio, refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente a cenoura e a abobrinha, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por alguns minutos até murchar. Reserve.

Massa Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, o polvilho, a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione a chia hidratada, a água e o azeite, mexendo até formar uma massa cremosa. Por último, incorpore o fermento. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com um fio de azeite. Despeje a massa, espalhando como uma panqueca grossa. Deixe cozinhar em fogo médio até dourar a parte de baixo. Distribua os legumes refogados em uma metade da massa e dobre. Deixe dourar bem dos dois lados. Sirva em seguida. Dica: sirva a omelete com salada.

Omelete de farinha de milho Ingredientes 2 xícaras de chá de farinha de milho

1 xícara de chá de pimentão cortado em cubos

1 xícara de chá de beterraba descascada e ralada

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de chá de pimenta dedo-de-moça picada

1 colher de sopa de amido de milho

1/4 de colher de chá de sal

200 ml de água

2 colheres de sopa de óleo de coco Modo de preparo Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco, e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida. Omelete com cogumelo Ingredientes 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

400 ml de água morna

1 cebola descascada e picada

200 g de cogumelo Paris fatiado

Paris fatiado Azeite, açafrão em pó, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o cogumelo e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico e a água e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, açafrão e pimenta-do-reino, mexa e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a omelete sobre a panela e doure os dois lados. Após, desligue o fogo, recheie a omelete com o cogumelo e sirva em seguida. Omelete de linhaça com tofu Ingredientes 8 colheres de sopa de linhaça

1 xícara de chá de água

200 g de tofu

40 g de leite de soja

Sal, pimenta-do-reino moída, açafrão e azeite a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque a linhaça e a água e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o tofu e bata até triturar bem. Adicione a linhaça e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e açafrão e bata para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.