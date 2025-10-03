7 receitas saborosas de omelete veganaAprenda a preparar opções simples e saudáveis sem ingredientes de origem animal
Apesar de a omelete ser tradicionalmente preparada com ovos, existem versões veganas que dispensam esse ingrediente de origem animal. Essas alternativas utilizam bases vegetais, mantendo a textura e o sabor característicos da receita. Além de saborosas, essas opções também oferecem uma boa quantidade de proteínas, fibras, vitaminas e minerais.
A seguir, confira 7 receitas saborosas de omelete vegana!
Omelete com espinafre
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 cebola descascada e picada
- 8 folhas de espinafre picadas
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Dica: sirva a omelete com salada.
Omelete com aveia
- 1 xícara de chá de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa deaveia
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 cebola descascada e picada
- Sal, pimenta-do-reino moída, cúrcuma e cebolinha picada a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Omelete de legumes e chia
Ingredientes
Massa
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de sementes de chia hidratadas em 3 colheres de sopa de água
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de polvilho doce
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
Recheio
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela em fogo médio, refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente a cenoura e a abobrinha, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por alguns minutos até murchar. Reserve.
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, o polvilho, a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione a chia hidratada, a água e o azeite, mexendo até formar uma massa cremosa. Por último, incorpore o fermento. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com um fio de azeite. Despeje a massa, espalhando como uma panqueca grossa. Deixe cozinhar em fogo médio até dourar a parte de baixo. Distribua os legumes refogados em uma metade da massa e dobre. Deixe dourar bem dos dois lados. Sirva em seguida.
Dica: sirva a omelete com salada.
Omelete de farinha de milho
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de milho
- 1 xícara de chá de pimentão cortado em cubos
- 1 xícara de chá de beterraba descascada e ralada
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de pimenta dedo-de-moça picada
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1/4 de colher de chá de sal
- 200 ml de água
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco, e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Omelete com cogumelo
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 400 ml de água morna
- 1 cebola descascada e picada
- 200 g de cogumeloParis fatiado
- Azeite, açafrão em pó, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o cogumelo e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico e a água e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal, açafrão e pimenta-do-reino, mexa e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a omelete sobre a panela e doure os dois lados. Após, desligue o fogo, recheie a omelete com o cogumelo e sirva em seguida.
Omelete de linhaça com tofu
Ingredientes
- 8 colheres de sopa de linhaça
- 1 xícara de chá de água
- 200 g detofu
- 40 g de leite de soja
- Sal, pimenta-do-reino moída, açafrão e azeite a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a linhaça e a água e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o tofu e bata até triturar bem. Adicione a linhaça e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e açafrão e bata para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Omelete de ervilha, cenoura e pimentão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de ervilha seca cozida e escorrida
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/4 de xícara de chá de pimentão vermelho picado
- 1 colher de sopa de polvilho azedo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de curry em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata a ervilha com a água até obter uma massa cremosa. Transfira para uma tigela, adicione o polvilho, o curry, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e despeje metade da massa. Distribua a cenoura e o pimentão por cima, cubra com o restante da mistura e doure bem dos dois lados. Sirva em seguida.