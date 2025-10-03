6 dicas para evitar a hipervitaminose

Veja como a suplementação de vitaminas sem orientação médica pode colocar a saúde em risco

As vitaminas são fundamentais para manter o corpo saudável, já que participam de diversas funções essenciais do organismo. No entanto, quando a reposição delas acontece em excesso e sem a devida orientação médica, o efeito pode ser o oposto do esperado, trazendo riscos à saúde. Esse quadro é conhecido como hipervitaminose, uma condição caracterizada pelo acúmulo exagerado de vitaminas no corpo.

Segundo o médico integrativo Wandyk Allison, pós-graduado em endocrinologia e metabologia, a hipervitaminose pode causar desde sintomas leves até complicações graves. “O que deveria ser benéfico acaba se transformando em um veneno. O excesso pode levar a náuseas, à fadiga, a problemas no fígado, nos rins ou até a distúrbios neurológicos”, alerta.

Sintomas de hipervitaminose

Na maioria das vezes, os sinais de hipervitaminose são silenciosos. Isso significa que o paciente pode acreditar que está tudo bem, enquanto o corpo acumula o excesso de vitaminas. Só quando a sobrecarga já está instalada é que os sintomas aparecem. Entre eles, estão:

Náuseas e fadiga;

Queda de cabelo;

Alterações hepáticas;

Cálculos renais;

Arritmias ;

; Risco de sangramentos;

Distúrbios neurológicos.

Vitaminas que mais oferecem riscos

As vitaminas que mais preocupam pelo risco de hipervitaminose são as lipossolúveis (A, D, E e K), que oferecem maiores riscos porque ficam armazenadas no fígado e no tecido adiposo. As hidrossolúveis (C e complexo B), por outro lado, costumam ser eliminadas pela urina, mas megadoses também podem causar danos, como cálculos renais e neuropatia.

Como evitar a hipervitaminose

Para reduzir as chances de intoxicação, algumas atitudes práticas podem fazer diferença no dia a dia. Veja seis dicas importantes para evitar a hipervitaminose: