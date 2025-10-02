Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

9 vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes

Veja como preparar receitas deliciosas para espantar o calor e manter a saúde
Autor Redação EdiCase
Redação EdiCase Autor
As vitaminas são a opção ideal para espantar o calor durante os dias quentes, principalmente se você prefere uma opção com mais textura, que combine frescor e saciedade. Nutritivas e saudáveis, podem ser consumidas por adultos e crianças. Além disso, são bebidas fáceis de preparar para você curtir melhor o seu tempo.

A seguir, confira 9 receitas de vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes!

Vitamina de banana com mirtilo

Ingredientes

  • 120 g de mirtilo
  • 200 ml de iogurte natural
  • 500 ml de leite gelado
  • 1 banana cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de maracujá com coco

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de leite em pó
  • 3 colheres de sopa de suco de maracujá
  • 1 xícara de chá de água de coco gelada
  • 1 colher de sopa de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de pêssego

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de pêssego descascado, sem caroço e picado
  • 200 ml de leite de soja gelado
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pêssego e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e canela

Ingredientes

  • Polpa de 2 mamões
  • 400 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa dos mamões e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a aveia e a canela em pó e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas com espinafre

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 3 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
  • 1 pera sem sementes e picada
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • 200 ml de iogurte natural
  • 200 ml de leite gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gengibre, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com kiwi

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de morango congelado
  • 1 kiwi descascado e cortado em pedaços
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina de goiaba

Ingredientes

  • 2 goiabas picadas
  • 200 ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de leite em pó
  • 4 pedras de gelo
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina de abacate com banana

Ingredientes

  • 1 banana picada
  • 1/2 abacate maduro fatiado
  • 2 xícaras de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina de manga com laranja

Ingredientes

  • 1 manga descascada e picada
  • 1 xícara de chá de suco de laranja natural
  • 200 ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga picada, o suco de laranja e o leite. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o mel e o gelo e misture. Sirva em seguida.

