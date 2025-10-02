9 vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes / Crédito: EdiCase Culinaria

As vitaminas são a opção ideal para espantar o calor durante os dias quentes, principalmente se você prefere uma opção com mais textura, que combine frescor e saciedade. Nutritivas e saudáveis, podem ser consumidas por adultos e crianças. Além disso, são bebidas fáceis de preparar para você curtir melhor o seu tempo. A seguir, confira 9 receitas de vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes!

Vitamina de banana com mirtilo Ingredientes 120 g de mirtilo

200 ml de iogurte natural

500 ml de leite gelado

1 banana cortada em rodelas

2 colheres de sopa de mel Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida. Vitamina de maracujá com coco Ingredientes 1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 2 colheres de sopa de leite em pó

3 colheres de sopa de suco de maracujá

1 xícara de chá de água de coco gelada

1 colher de sopa de açúcar de coco Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida. Vitamina de pêssego Ingredientes 1 xícara de chá de pêssego descascado, sem caroço e picado

descascado, sem caroço e picado 200 ml de leite de soja gelado

1 colher de sopa de flocos de aveia

Mel a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o pêssego e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida. Vitamina de mamão com aveia e canela Ingredientes Polpa de 2 mamões

400 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de canela em pó Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a polpa dos mamões e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a aveia e a canela em pó e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas com espinafre Ingredientes 2 xícaras de chá de folhas de espinafre

3 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

1 pera sem sementes e picada

1 maçã sem sementes e picada

1 pedaço de gengibre ralado

200 ml de iogurte natural

200 ml de leite gelado Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gengibre, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida. Vitamina de morango com kiwi Ingredientes 1 xícara de chá de morango congelado

congelado 1 kiwi descascado e cortado em pedaços

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/2 xícara de chá de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida. Vitamina de goiaba Ingredientes 2 goiabas picadas

200 ml de leite gelado

1 colher de sopa de leite em pó

4 pedras de gelo

Mel a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.