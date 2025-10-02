6 filmes para ampliar o repertório cultural para o Enem / Crédito: EdiCase Educacao

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes buscam formas criativas de enriquecer o repertório cultural para a prova. Entre os diversos recursos disponíveis, os filmes se destacam com histórias que conectam entretenimento e reflexão. Além disso, incentivam o desenvolvimento do pensamento crítico, da empatia e da capacidade de interpretar diferentes perspectivas. “Assistir a filmes pode ajudar os estudantes a refletirem sobre questões sociais, históricas e contemporâneas, desenvolvendo capacidade crítica para exame”, afirma Matheus Giovanetti, coordenador pedagógico do Sistema Positivo. Além disso, podem ser inseridos nos momentos de descanso entre os estudos. “Ao mesmo tempo, é uma atividade dinâmica que pode ser incorporada ao dia a dia com facilidade, inclusive como momento de lazer”, complementa.

A seguir, Matheus Giovanetti lista filmes para ampliar o repertório cultural para o Enem. Confira! 1. Ainda estou aqui (2024) Produção brasileira que fez história ao ganhar o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, a obra de Walter Salles retrata a trajetória real da família Paiva, mostrando como os acontecimentos da Ditadura Militar impactaram as vidas dos seus integrantes. “Ao abordar sofrimento, resistência e superação, a trama protagonizada por Fernanda Torres é um excelente caminho para refletir sobre a importância da memória histórica”, destaca Matheus Giovanetti. Onde assistir: Globoplay. 2. O jogo da imitação (2014) Outro longa-metragem baseado em uma história real, o filme narra a trajetória do matemático Alan Turing, mostrando como ele mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Conforme Matheus Giovanetti, a produção não apenas funciona como registro histórico, mas como via para refletir sobre preconceitos. “É uma narrativamuito abrangente, capaz de instigar os estudantes de diversas maneiras e construir repertório”, acrescenta o coordenador pedagógico.

Onde assistir: HBO Max. 3. Ingrid vai para o oeste (2017) O grande diferencial desse projeto é o debate sobre as redes sociais nos dias atuais. Na história, a personagem-título, interpretada por Aubrey Plaza, faz uma viagem para se aproximar de uma influenciadora que admira muito. “Com potencial de se desdobrar no tema da redação, a discussão sobre o impacto tecnológico na vida das pessoas, especialmente nas novas gerações, é um campo que levanta questões sobre saúde mental, identidade, comportamento e diversos outros tópicos de suma importância para a sociedade”, ressalta o especialista. Onde assistir: Prime Video.

4. Não olhe para cima (2021) A história aborda dois astrônomos que vão à mídia alertar a população global sobre a iminente chegada de um cometa destruidor. Para Matheus Giovanetti, o filme pode ser uma excelente oportunidade de reflexão sobre assuntos importantes de forma leve, já que se trata de uma comédia satírica. “A mistura de humor e crítica social é excelente para os estudantes saírem da zona de conforto de maneira orgânica, despertando ideias que podem ser relevantes no exame”, reforça. Onde assistir: Netflix. 5. O menino que descobriu o vento (2019) Inspirada em uma história real, a trama conta a trajetória de um jovem africano que constrói um moinho de vento para salvar a comunidade onde vive da fome. “Nesse filme, os estudantes podem aprimorar o repertório em disciplinas como Geografia, Ciências e, é claro, para a redação, já que é uma narrativa que discute inovação, sustentabilidade e desigualdade social”, explica o coordenador pedagógico do Sistema Positivo.

Onde assistir: Netflix. 6. Judas e o Messias Negro (2021) Por fim, esse longa-metragem pode ser uma fonte rica de reflexões sobre o racismo institucional. O filme narra a história de Fred Hampton, líder do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos, abordando também os acontecimentos que levaram ao seu assassinato. “Entrando na seara dos direitos civis, o filme pode auxiliar os alunos nos estudos de História e Sociologia, além de dialogar com temas que até hoje estão sendo debatidos por toda a humanidade”, conclui Matheus Giovanetti. Onde assistir: HBO Max.