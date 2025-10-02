4 dicas práticas para alinhar marketing e vendas na empresa / Crédito: EdiCase Empreendeer

Marketing e vendas são áreas tradicionalmente vistas como separadas dentro das empresas. Enquanto o marketing foca atrair atenção e gerar demanda, o time comercial concentra seus esforços em fechar negócios e converter oportunidades em receita. O problema é que, quando esses dois setores trabalham de forma isolada, os resultados tendem a ser inconsistentes e, muitas vezes, frustrantes. Dados recentes da HubSpot indicam que empresas com marketing e vendas alinhados têm até 208% mais chances de sucesso em estratégias digitais. Ainda assim, muitas organizações mantêm processos fragmentados, objetivos desalinhados e pouca troca entre as equipes. O resultado é a geração de leads desqualificados, abordagens desconectadas e campanhas que não refletem a realidade do cliente.

A seguir, Nina Leonel, CEO da Sculpt, que atua com foco na integração entre negócio, branding e performance, lista quatro orientações práticas que ajudam a criar uma relação mais colaborativa, estratégica e eficaz entre essas duas áreas fundamentais para o crescimento de qualquer negócio. Confira! 1. Entenda o papel de cada área O marketing é responsável por gerar demanda, atrair leads e despertar o interesse pelo produto ou serviço. Já o time de vendas precisa converter essa atenção em oportunidades reais. “Sem essa distinção clara, é comum que as equipes trabalhem com objetivos desalinhados, o que compromete a performance”, ressalta Nina Leonel. 2. Estabeleça rituais de troca entre os times Uma das formas mais eficazes de manter a conexão entre marketing e vendas é estimular a troca de aprendizados e percepções. Reuniões frequentes, escuta ativa e transparência nos dados ajudam a identificar o que está funcionando ou não nas estratégias de conteúdo, abordagem e conversão. 3. Defina métricas em comum Quando cada área mede seu sucesso de forma isolada, a colaboração se enfraquece. Por isso, é importante criar indicadores conjuntos, como número de leads qualificados, tempo de fechamento ou taxa de conversão por canal. Assim, todos passam a trabalhar pelo mesmo objetivo.