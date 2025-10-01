9 sucos termogênicos com gengibre

9 sucos termogênicos com gengibreAprenda a preparar receitas fáceis e funcionais para emagrecer com saúde
O suco é uma excelente opção para se refrescar e saciar a sede. Quando combinado com ingredientes como o gengibre, torna-se um grande aliado de quem deseja emagrecer de forma saudável, já que alimentos termogênicos ajudam a acelerar o metabolismo e a favorecer a queima de gordura. No entanto, para os efeitos dos sucos se manifestem no organismo, é fundamental associá-los a uma alimentação equilibrada e à prática de exercícios.
A seguir, confira 9 receitas de sucos termogênicos para você incluir na dieta e aumentar o gasto calórico!
1. Suco termogênico de laranja com cenoura e gengibre
Ingredientes
- Suco de 1 laranja
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 2 rodelas de gengibre descascadas
- 1 colher de café de cúrcuma
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o suco de laranja, a cenoura e o gengibre e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a cúrcuma e as pedras de gelo e bata até incorporar. Sirva em seguida.
2. Suco de pêssego com tangerina e gengibre
Ingredientes
- 1 pêssego descascado e cortado em pedaços
- 1 gengibre descascado e ralado
- Suco de 2 tangerinas
- 250 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os pêssegos, o gengibre e o suco de tangerina e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Após, transfira o suco para um copo, junte as pedras de gelo e sirva em seguida.
3. Suco de abacaxi com gengibre
Ingredientes
- 4 fatias de abacaxisem casca
- 200 ml de água de coco
- 1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e sirva em seguida.
4. Suco termogênico de melancia com gengibre
Ingredientes
- 1/2 melancia sem casca e cortada em pedaços
- 1 gengibre descascado e picado
- Suco de um limão
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a melancia, o suco de limão, o gengibre e, aos poucos, bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de um coador, transfira para um copo e sirva em seguida, decorando com folhas de hortelã.
5. Suco de erva-cidreira com gengibre
Ingredientes
- 20 folhas de erva-cidreira
- 1 l de água
- Suco de um limão
- 1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de uma peneira, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
6. Suco de morango, gengibre e chá verde
Ingredientes
- 1 xícara de chá de morango
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 xícara de chá verde preparado e resfriado
- Pedras de gelo a gosto
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Lave os morangos e retire os talos. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o mel e as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adoce com mel, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
7. Suco termogênico de manga com especiarias
Ingredientes
- 1 manga madura descascada e cortada em pedaços
- 1 pedaço de gengibre fresco
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 pitada de pimenta-preta moída
- 1 pau de canela
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Coloque a manga no liquidificador. Depois, acrescente o gengibre descascado e picado, a cúrcuma em pó e a pitada de pimenta-preta. Adicione a água e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar um suco mais leve. Sirva em um copo e finalize com o pau de canela dentro da bebida para soltar aroma e sabor.
8. Suco de limão, gengibre e pepino
Ingredientes
- Suco de um limão
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 pepino descascado
- 70 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata o suco de limão, o pepino e o gengibre até obter uma mistura homogênea. Adicione a água para diluir, as pedras de gelo e sirva em seguida.
9. Suco de maracujá com gengibre e cúrcuma
Ingredientes
- Polpa de 2 maracujás
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- 1 pedaço de cúrcuma fresca descascada (cerca de 2 cm)
- 200 ml de água gelada
- 1 colher de chá de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, adicione a polpa de maracujá, o gengibre, a cúrcuma e a água gelada. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Caso prefira um suco mais leve e sem sementes, passe a bebida por uma peneira fina. Acrescente o mel para adoçar, adicione pedras de gelo e misture bem. Consuma imediatamente.