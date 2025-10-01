9 sucos termogênicos com gengibre / Crédito: EdiCase Culinaria

O suco é uma excelente opção para se refrescar e saciar a sede. Quando combinado com ingredientes como o gengibre, torna-se um grande aliado de quem deseja emagrecer de forma saudável, já que alimentos termogênicos ajudam a acelerar o metabolismo e a favorecer a queima de gordura. No entanto, para os efeitos dos sucos se manifestem no organismo, é fundamental associá-los a uma alimentação equilibrada e à prática de exercícios. A seguir, confira 9 receitas de sucos termogênicos para você incluir na dieta e aumentar o gasto calórico!

1. Suco termogênico de laranja com cenoura e gengibre Ingredientes Suco de 1 laranja

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 rodelas de gengibre descascadas

1 colher de café de cúrcuma

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque o suco de laranja, a cenoura e o gengibre e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a cúrcuma e as pedras de gelo e bata até incorporar. Sirva em seguida. 2. Suco de pêssego com tangerina e gengibre Ingredientes 1 pêssego descascado e cortado em pedaços

descascado e cortado em pedaços 1 gengibre descascado e ralado

Suco de 2 tangerinas

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque os pêssegos, o gengibre e o suco de tangerina e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Após, transfira o suco para um copo, junte as pedras de gelo e sirva em seguida. 3. Suco de abacaxi com gengibre Ingredientes 4 fatias de abacaxi sem casca

sem casca 200 ml de água de coco

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e sirva em seguida. 4. Suco termogênico de melancia com gengibre Ingredientes 1/2 melancia sem casca e cortada em pedaços

sem casca e cortada em pedaços 1 gengibre descascado e picado

Suco de um limão

Folhas de hortelã para decorar Modo de preparo No liquidificador, coloque a melancia, o suco de limão, o gengibre e, aos poucos, bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de um coador, transfira para um copo e sirva em seguida, decorando com folhas de hortelã.

5. Suco de erva-cidreira com gengibre Ingredientes 20 folhas de erva-cidreira

1 l de água

Suco de um limão

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

descascado e cortado em rodelas Pedras de gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de uma peneira, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 6. Suco de morango, gengibre e chá verde Ingredientes 1 xícara de chá de morango

1 colher de chá de gengibre ralado

1 xícara de chá verde preparado e resfriado

Pedras de gelo a gosto

Mel para adoçar Modo de preparo Lave os morangos e retire os talos. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o mel e as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adoce com mel, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 7. Suco termogênico de manga com especiarias Ingredientes 1 manga madura descascada e cortada em pedaços

madura descascada e cortada em pedaços 1 pedaço de gengibre fresco

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta-preta moída

1 pau de canela

200 ml de água gelada Modo de preparo Coloque a manga no liquidificador. Depois, acrescente o gengibre descascado e picado, a cúrcuma em pó e a pitada de pimenta-preta. Adicione a água e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar um suco mais leve. Sirva em um copo e finalize com o pau de canela dentro da bebida para soltar aroma e sabor.