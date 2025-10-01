7 receitas de peixe recheado para almoço ou jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

Se você procura novas ideias de receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar, que tal experimentar peixes recheados? Saborosos e nutritivos, eles são ideais para diversificar o cardápio com combinações variadas. Além de fáceis de preparar, oferecem a chance de explorar diferentes sabores. Confira, a seguir, 7 receitas de peixe recheado para almoço ou jantar! 1. Salmão recheado com espinafre e ricota Ingredientes 4 filés grossos de salmão

250 g de folhas de espinafre picadas

2 xícaras de chá de creme de ricota

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de suco de limão-siciliano

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Rodelas de limão-siciliano para decorar

Azeite para untar Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o espinafre, o alho e refogue até as folhas murcharem. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o creme de ricota e mexa para incorporar. Reserve.

Com a ajuda de uma faca, corte o centro dos pedaços de salmão no sentido da lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com o espinafre e disponha-os em um refratário untado com azeite. Regue com suco de limão e espalhe as rodelas sobre o peixe. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida. 2. Peixe recheado com pirão Ingredientes 1 kg de tainha sem cabeça, sem rabo e limpa

3 colheres de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de vinho branco seco

2 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente com tampa, coloque o peixe e tempere com suco de limão, vinho, sal e pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por 4 horas, virando na metade do tempo. Após, transfira o peixe com a marinada para uma assadeira, regue com a manteiga e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Retire do forno, reserve o peixe e transfira o líquido para uma panela. Adicione a água e a farinha de mandioca e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma faca, corte o centro do peixe no sentido lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com o pirão e sirva em seguida. 3. Peixe recheado com vegetais Ingredientes 1 kg de robalo inteiro e limpo

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

2 talos de aipo cortado em fatias

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Azeite para untar e regar Modo de preparo Em um recipiente com tampa, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho. Tampe e leve à geladeira por 4 horas, virando na metade do tempo. Após, retire o peixe da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte o centro dele no sentido da lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com metade da cebola e dos pimentões e feche com palitos. Disponha em uma assadeira untada com azeite e preencha as laterais com o restante da cebola e pimentões. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Retire do forno e tire os palitos. Polvilhe com o aipo e coentro e sirva em seguida. 4. Peixe recheado com farofa Ingredientes Peixe

1 peixe namorado inteiro e limpo

Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar e regar Farofa 200 g de bacon cortado em cubos

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 maço de couve fatiado

fatiado 3 xícaras de chá de farinha de mandioca

2 ovos cozidos, descascados e picados

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar e regar Modo de preparo Farofa Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar. Adicione a manteiga, a cebola e o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente a couve e refogue até murchar. Por último, coloque a farinha de mandioca, os ovos, o sal e o cheiro-verde. Mexa para incorporar e desligue o fogo. Reserve.

Peixe Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Após, com a ajuda de uma faca, corte o peixe no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Recheie com a farofa e prenda com palitos. Transfira para uma assadeira untada e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, retire os palitos e sirva em seguida. 5. Peixe recheado com camarão Ingredientes Peixe

1 kg de anchova limpa e sem espinhas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

500 g de batata descascada e cortada em rodelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar e regar Recheio 1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de polpa de tomate

500 g de camarões limpos

limpos 2 colheres de sopa de coentro picado

1 xícara de chá de farinha de milho Modo de preparo Recheio Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a polpa de tomate, os camarões, o sal, a pimenta-do-reino e refogue por 3 minutos. Junte o coentro e a farinha de milho e refogue por é minutos. Desligue o fogo e reserve.