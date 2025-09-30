Baralho cigano: previsões de outubro para os 12 signos

As cartas do baralho cigano trazem orientações valiosas para outubro, destacando movimentos intensos, transformações necessárias e revelações profundas. Para cada signo, o baralho indica caminhos de coragem, cura, amor e expansão. Além de mostrar tendências, revela também conselhos espirituais que ajudarão cada nativo a viver o mês com mais clareza, equilíbrio e sabedoria.

No campo espiritual, sua intuição estará afiada , guiando seus passos por caminhos que antes pareceriam arriscados. No amor, alguém poderá surgir de repente, reacendendo paixões. Na missão, portas se abrirão para novos projetos e reconhecimento.

Outubro despertará em você a força do início e da ação. O “Cavaleiro” trará mensagens e movimentos rápidos, enquanto o “Trevo” abrirá portas para oportunidades inesperadas capazes de transformar seu caminho. O “Sol” coroará este ciclo com vitória, clareza e poder pessoal. Será um período para ousar, avançar e confiar plenamente nas sincronicidades do universo.

Em uma noite de Lua Crescente, escreva em um papel: “Eu abro meus caminhos com coragem e alegria”. Coloque-o sob a vela, cercado por folhas de louro e grãos de café. Ao acendê-la, repita: “Que o fogo desperte minha força, que a sorte me acompanhe e que o Sol ilumine meu caminho”. Deixe a vela queimar até o fim e, ao final, guarde o cristal com você como um talismã de coragem.

Neste mês, você sentirá a presença de seus guias e ancestrais mais próxima do que nunca. No amor, laços se fortalecerão e relações sérias se consolidarão. Na missão, tudo que você plantou no passado começará a dar frutos. Será o momento de acolher, agradecer e expandir.

Outubro trará enraizamento e prosperidade para o signo de Touro. A “Árvore” anuncia crescimento constante e profunda conexão com a ancestralidade. A “Casa” aponta estabilidade e proteção espiritual, e a “Estrela” indica guiança divina e realização de metas antigas.

Em um altar, coloque a vela ao centro, a maçã cortada ao meio com um fio de mel e canela por cima, e distribua as moedas ao redor. Leia seus desejos em voz alta e declare: “Que a terra sustente meus sonhos, que a estrela guie meu destino e que a abundância floresça em minha vida”. Deixe a vela queimar por completo e, ao final, enterre a maçã aos pés de uma árvore junto das moedas, como oferenda à prosperidade.

Gêmeos – As vozes do destino

Cartas: Carta – Serpente – Cegonha

O mês de outubro será um portal de revelação para o nativo de Gêmeos. A “Carta” indica mensagens importantes do plano espiritual, algumas recebidas por meio de sonhos ou sincronicidades. A “Serpente” alerta sobre falsidades e lições de discernimento, lembrando que nem toda informação será confiável. Por sua vez, a “Cegonha” anuncia mudanças positivas e renascimento espiritual.

No amor, verdades ocultas virão à tona e promoverão transformações. Na missão, você poderá mudar de rota ao receber uma oportunidade inesperada; confie na sua inteligência e adaptabilidade.

Feitiço de clareza e transformação

Objetivo: aumentar a percepção espiritual e transformar desafios em sabedoria.

Materiais

1 vela lilás

1 folha de louro

3 gotas de óleo essencial de lavanda

1 taça com água

Modo de fazer

Em uma noite de lua crescente, escreva no louro: “Vejo a verdade além das ilusões”. Coloque a taça com água diante da vela e pingue o óleo essencial dentro. Acenda a vela e diga: “Que a luz revele o oculto, que a sabedoria guie minha mente e que eu renasça com clareza e propósito”. Após o ritual, use a água para lavar as mãos, simbolizando a purificação de tudo o que é enganoso.

Câncer – O Chamado do Sagrado Feminino

Cartas: Lua – Aliança – Jardim

Outubro despertará sua sensibilidade e poder de manifestação. A “Lua” aponta para intuições fortíssimas e mensagens por meio dos sonhos. A “Aliança” anuncia uniões sagradas e parcerias de alma, tanto no amor quanto em projetos de vida. O “Jardim” indica expansão social e oportunidades por meio de conexões. Será um mês em que a espiritualidade se manifestará por meio dos relacionamentos. Antigos laços se fortalecerão e novos acordos de alma se formarão. Sua missão envolverá nutrir, unir e expandir sua luz em grupo.

Feitiço da união e manifestação

Objetivo: atrair conexões espirituais e parcerias abençoadas.

Materiais

1 vela rosa

1 quartzo rosa

3 pétalas de rosa vermelha

Mel e água de rosas

Modo de fazer

Em uma sexta-feira de lua cheia, forme um círculo com as pétalas ao redor da vela. Coloque o quartzo ao lado e derrame um pouco de mel e água de rosas ao centro. Acenda a vela e diga: “Que a Deusa una meus caminhos aos daqueles que vibram em sintonia com minha alma. Que o amor, a amizade e a cooperação floresçam em minha vida”. Guarde o quartzo como talismã de união.

Leão – O Fogo do Propósito

Cartas: Sol – Caminhos – Pássaros

Outubro será um mês de grande expansão e escolhas importantes. O “Sol” coloca luz sobre seus talentos e revela oportunidades que poderão mudar seu destino. Os “Caminhos” mostram que duas ou mais possibilidades estarão à sua frente, e sua missão será escolher com coragem aquilo que realmente fará seu coração vibrar. Os “Pássaros” anunciam comunicações poderosas, convites, propostas e encontros marcados pelo destino.

Na espiritualidade, será um mês de reconexão com seu propósito de alma e de maior contato com guias e mentores. No amor, conversas sinceras fortalecerão laços e atrairão novas conexões. No trabalho e na missão, uma decisão tomada agora poderá abrir portas duradouras.

Feitiço do caminho iluminado

Objetivo: atrair clareza, coragem e direção certa.

Materiais

1 vela amarela

1 quartzo citrino

3 folhas de louro

1 chave pequena

Modo de fazer

Em um domingo de manhã, acenda a vela com intenção clara e segure a chave entre as mãos dizendo: “Que a luz do Sol revele o caminho da minha alma. Que cada escolha me aproxime do meu destino”. Coloque a chave e o citrino ao lado da vela com as folhas de louro formando um triângulo ao redor. Quando a vela terminar, guarde a chave como amuleto de novas portas abertas.

Virgem – O chamado do curador

Cartas: Trevo – Livro – Estrela

Outubro trará bênçãos inesperadas e sabedoria antiga. O “Trevo” indica oportunidades repentinas, muitas delas relacionadas a conhecimento e à expansão espiritual. O “Livro” mostra que você será chamado(a) a estudar, aprender ou ensinar algo profundamente transformador. A “Estrela” sela este ciclo com proteção divina e orientação dos planos superiores.

Será um mês para curar feridas antigas e transformar conhecimento em serviço. No amor, diálogos importantes revelarão verdades que trarão cura emocional. Na missão, estudos espirituais ou cursos poderão abrir caminhos surpreendentes e até iniciar uma nova jornada de alma.

Feitiço do saber ancestral

Objetivo: despertar sabedoria, dons de cura e conhecimento espiritual.

Materiais

1 vela azul-claro

1 pena (natural ou artificial)

1 folha de louro com seu nome escrito

3 gotas de óleo de alecrim

Modo de fazer

Durante a lua crescente, acenda a vela e segure a pena dizendo: “Que o vento leve minha mente aos registros da alma. Que o saber antigo desperte em mim e sirva ao bem maior”. Pingue o óleo de alecrim na vela e queime a folha de louro em seu prato, deixando que a fumaça leve seu pedido ao universo. Guarde a pena como símbolo de sabedoria contínua.

Libra – A alquimia dos relacionamentos

Cartas: Aliança – Lírios – Cegonha

Outubro será um mês de cura e renascimento profundo nos relacionamentos. A “Aliança” revela parcerias importantes sendo formadas, tanto amorosas quanto espirituais e profissionais. Os “Lírios” falam de harmonia, perdão e reconciliação. Já a “Cegonha” anuncia mudanças positivas, novos ciclos e até um novo amor ou recomeço em relações antigas.

Sua espiritualidade guiará você a transmutar padrões e abrir espaço para vínculos mais saudáveis e elevados. No trabalho e na missão, sociedades e colaborações estarão favorecidas. No amor, compromissos mais profundos e parcerias de alma se desenharão no horizonte.

Feitiço da harmonia e do amor elevado

Objetivo: atrair parcerias equilibradas e alinhar energias nos relacionamentos.

Materiais

1 vela rosa ou branca

1 quartzo rosa

7 pétalas de rosa-branca

Mel e essência de baunilha

Modo de fazer

Em uma sexta-feira de lua crescente, forme um círculo com as pétalas ao redor da vela. Coloque o quartzo rosa no centro e pingue algumas gotas de essência e um fio de mel. Acenda a vela dizendo: “Que a doçura e a harmonia envolvam meus laços. Que relações sagradas floresçam em minha vida”. Quando a vela terminar de queimar, lave o quartzo com água corrente e guarde-o no altar ou no quarto.

Escorpião – O Renascimento da Alma

Cartas: Caixão – Sol – Cegonha

Prepare-se para um dos meses mais intensos e transformadores do ano. O “Caixão” anuncia o fim de um ciclo: velhas dores, padrões e situações chegarão ao fim para abrir espaço ao novo. O “Sol” traz renascimento e expansão de poder pessoal. A “Cegonha” confirma que mudanças importantes estarão prestes a acontecer, muitas delas trazendo cura e libertação.

Na espiritualidade, você renascerá como uma fênix: mais forte, intuitivo(a) e consciente do seu propósito. No amor, relações que não servirem mais ficarão para trás, e novas conexões poderão surgir com força kármica. Na missão, um novo caminho se abrirá com propósito elevado.

Feitiço do renascimento e poder pessoal

Objetivo: romper padrões antigos e ativar a força da transformação.

Materiais

1 vela preta e 1 vela dourada

1 folha seca (simbolizando o passado)

1 pena vermelha

1 cristal obsidiana

Modo de fazer

Em uma noite de lua nova, escreva na folha tudo que deseja deixar para trás. Acenda a vela preta e queime a folha dizendo: “Que tudo que não serve mais se desfaça no fogo do esquecimento”. Em seguida, acenda a vela dourada segurando a pena e diga: “Renasço em minha força, guiado pela luz do meu propósito”. Guarde a obsidiana como talismã de proteção e renascimento.

Sagitário – O Chamado do Destino

Cartas: Caminhos – Carta – Estrela

Outubro será um mês de destino em movimento para você. Os “Caminhos” mostram escolhas decisivas e oportunidades que exigirão clareza e fé. A “Carta” revela comunicações importantes, convites ou propostas que poderão mudar o rumo da sua vida. A “Estrela” traz proteção divina e confirma que você estará sendo guiado por forças superiores rumo ao seu verdadeiro propósito.

Na espiritualidade, sinais e mensagens do universo chegarão com frequência; será preciso estar atento aos sonhos e sincronicidades. No amor, conversas profundas selarão novos rumos. Na missão, poderá surgir uma parceria inesperada ou uma oportunidade que alinhará você com seu propósito maior.

Feitiço do destino e propósito

Objetivo: Alinhar-se ao caminho de alma e atrair oportunidades sagradas.

Materiais:

1 vela roxa

1 folha de louro com sua intenção escrita

1 quartzo transparente

1 incenso de mirra ou sândalo

Modo de fazer

Em uma noite de lua crescente, acenda o incenso e a vela. Segure o quartzo entre as mãos e diga: “Universo, guie meus passos ao destino que minha alma escolheu. Que eu siga com confiança a trilha que me pertence”. Queime a folha de louro na chama e sopre as cinzas ao vento, entregando seus desejos ao cosmos.

Capricórnio – A estrutura do sagrado

Cartas: Casa – Torre – Peixes

Outubro pedirá organização, estrutura e elevação espiritual. A “Casa” mostra a importância de fortalecer suas bases, tanto emocionais quanto materiais. A “Torre” indica momentos de introspecção e busca por sabedoria interior. Poderá ser necessário se afastar de distrações para ouvir a voz da alma. Os “Peixes” anunciam abundância fluindo, principalmente quando você se alinhar com seu propósito maior.

No campo espiritual, portais de sabedoria ancestral se abrirão. No amor, relações maduras e estáveis ganharão força. Na missão, oportunidades de prosperidade surgirão de forma sólida e estruturada.

Feitiço de prosperidade e estrutura

Objetivo: fortalecer bases materiais e espirituais e atrair abundância.

Materiais

1 vela marrom ou verde-escuro

3 moedas douradas

1 punhado de sal grosso

1 folha de louro

Modo de fazer

Em uma noite de lua cheia, desenhe um círculo de sal ao redor da vela. Coloque as moedas e a folha de louro ao lado e acenda a vela dizendo: “Que minha base seja firme como a terra e meu destino próspero como as águas. Que o sagrado se manifeste em meu lar e meu caminho”. Após a vela queimar, enterre a folha e as moedas em um vaso ou jardim para que cresçam com a energia da prosperidade.

Aquário – O despertar da visão

Cartas: Coruja – Serpente – Chave

Outubro será marcado por grandes revelações e despertares espirituais. As “Corujas” anunciam sabedoria profunda e mensagens vindas do plano superior. A “Serpente” alerta para testes espirituais: você precisará discernir entre ilusões e verdades. A “Chave” encerra o ciclo revelando respostas, soluções e portas que se abrirão após o aprendizado.

Na espiritualidade, dons psíquicos poderão aflorar. No amor, verdades ocultas aparecerão e purificarão laços. Na missão, soluções criativas e ideias inovadoras se tornarão realidade.

Feitiço da revelação e clareza

Objetivo: aumentar a percepção, abrir caminhos e acessar sabedoria oculta.

Materiais

1 vela roxa ou branca

1 ametista

1 folha de louro com a frase “Eu vejo a verdade”

1 tigela com água e sal

Modo de fazer

Durante a lua crescente, acenda a vela e coloque a ametista ao lado. Segure a tigela de água e sal acima da chama e diga: “Que a luz revele o oculto e que a sabedoria se manifeste diante dos meus olhos”. Mergulhe a folha de louro na água e, ao final, use-a para lavar suas mãos, simbolizando a purificação e a abertura dos caminhos.

Peixes – O Chamado dos Sonhos

Cartas: Lua – Cigana – Navio

Outubro será profundamente intuitivo, místico e transformador para você. A “Lua” intensifica sua conexão com o invisível e traz mensagens importantes por meio dos sonhos. A “Cigana” mostra seu poder de manifestar realidades por meio da fé e da magia pessoal. O “Navio” anuncia uma grande jornada, interna ou externa, que o levará ao encontro de seu destino de alma.

Na espiritualidade, dons mediúnicos e intuitivos se ampliarão. No amor, encontros kármicos e reencontros de almas serão possíveis. Na missão, um novo ciclo se iniciará, alinhado ao seu verdadeiro chamado.

Feitiço da manifestação dos sonhos

Objetivo: potencializar dons intuitivos e atrair caminhos alinhados ao destino.

Materiais

1 vela branca

1 ametista ou quartzo azul

1 papel com seus sonhos escritos

1 punhado de lavanda seca

Modo de fazer

Em uma noite de lua cheia, acenda a vela e coloque o cristal sobre o papel com seus desejos. Espalhe a lavanda ao redor e diga: “Que a maré dos meus sonhos encontre seu porto. Que a magia dos meus desejos navegue até a realidade”. Ao final, guarde o papel e o cristal embaixo do travesseiro por 7 noites.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.