7 dicas para chegar ao verão com a pele renovada / Crédito: EdiCase Beleza

Com a proximidade do verão, os cuidados com a pele ganham ainda mais atenção. O aumento da exposição ao sol, aliado ao calor intenso, a deixa mais vulnerável a queimaduras, ressecamento e envelhecimento precoce. Além disso, mudanças na rotina, como maior tempo ao ar livre e contato com ambientes como praia e piscina, podem comprometer a saúde e a beleza da pele. Por isso, é essencial adotar medidas para mantê-la saudável durante toda a estação. A seguir, confira 7 dicas para chegar ao verão com a pele renovada!

1. Hidratação começa de dentro para fora Segundo a dermatologista Camila Sampaio, a desidratação é uma das principais causas de ressecamento, linhas finas mais aparentes e descamação. “A pele reflete o que acontece no corpo. Se não houver reposição adequada de líquidos, ela perde elasticidade e luminosidade. No verão, a recomendação é aumentar a ingestão de água e incluir sucos naturais e água de coco, que também ajudam a repor sais minerais”, explica. 2. Use hidratantes adequados ao seu tipo de pele Além de aumentar o consumo de líquidos, é importante cuidar da hidratação externa da pele. “Logo depois do banho, os poros estão mais abertos, o que facilita a absorção dos cremes. Prefira fórmulas leves em gel ou loção, que não deixem a pele pegajosa, principalmente em dias quentes”, orienta Monica Druzian, fisioterapeuta dermato. Ela destaca ainda que áreas como cotovelos, pés e joelhos precisam de atenção extra, já que tendem a ressecar mais rapidamente. 3. Aposte em uma alimentação rica em antioxidantes O cuidado com a alimentação também é essencial para a pele. “A alimentação influencia diretamente na saúde da pele. Frutas como melancia, manga, uva roxa e verduras escuras são ricas em antioxidantes, que combatem os radicais livres e reduzem os danos causados pelo sol”, explica a biomédica Elisangela Ribeiro. Além disso, o consumo de alimentos ricos em ômega 3, como peixes e sementes, ajuda a manter a barreira cutânea mais resistente. 4. Não abra mão do protetor solar O uso do protetor solar é essencial em qualquer época do ano. “O protetor solar é o melhor anti-idade que existe. Ele deve ser aplicado diariamente, inclusive em dias nublados, já que os raios UVA e UVB atravessam as nuvens e causam danos cumulativos”, afirma Camila Sampaio. Além disso, a recomendação é usar produtos com fator de proteção igual ou superior a 30, reaplicando a cada três horas em ambientes externos. Bonés, chapéus e óculos escuros também reforçam a proteção.

5. Mantenha uma rotina de higienização suave Segundo Monica Druzian, o excesso de limpeza pode causar efeito rebote e aumentar a oleosidade. “O ideal é lavar o rosto duas vezes ao dia com sabonete específico para o tipo de pele. Além disso, nunca durma de maquiagem, pois isso favorece a obstrução dos poros e o surgimento de cravos e espinhas”, alerta. Ela também recomenda incluir tônicos e águas termais para equilibrar o pH da pele nos dias mais quentes. 6. Faça esfoliação semanal para renovar a pele A esfoliação ajuda a renovar a pele e a melhorar a absorção dos produtos usados na rotina de cuidados. “A esfoliação ajuda a remover células mortas, melhora a textura e potencializa a absorção de hidratantes e outros produtos de tratamento. No verão, uma vez por semana já é suficiente para manter a pele uniforme”, orienta Elisangela Ribeiro. Produtos com grânulos mais finos são ideais para evitar irritações. Quem tem pele sensível deve optar por versões enzimáticas ou químicas suaves. 7. Priorize noites de sono reparadoras Dormir menos do que o necessário pode aumentar olheiras, inchaço e até acelerar o envelhecimento. O ideal é manter uma rotina de sono regular, em ambiente escuro e silencioso. “O sono é um dos tratamentos mais eficazes e naturais para a pele. Durante a noite, há maior produção de colágeno e elastina, substâncias que mantêm a firmeza e o brilho da pele”, explica Camila Sampaio.