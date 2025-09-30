10 tratamentos e procedimentos gratuitos disponíveis no SUS / Crédito: EdiCase Saude

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um marco da saúde pública brasileira, oferecendo atendimento integral e gratuito a toda a população. Desde cuidados básicos em unidades de saúde até procedimentos especializados, ele garante que qualquer cidadão tenha acesso gratuito a serviços essenciais, promovendo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças — indo muito além de consultas médicas e emergências. “O SUS é uma das maiores políticas de saúde do mundo. Muitas pessoas deixam de aproveitar procedimentos importantes simplesmente por não saber que eles estão disponíveis sem custo algum”, explica Roberta Galvão, enfermeira e especialista em gestão pública.

Conforme a profissional, para ter acesso aos tratamentos gratuitos oferecidos pelo SUS é necessário avaliação médica ou odontológica e, em alguns casos, encaminhamento especializado. “O caminho começa na Unidade Básica de Saúde (UBS), que orienta, agenda e encaminha para o serviço adequado. O acesso é um direito de todo cidadão”, explica. Abaixo, confira 10 tratamentos gratuitos disponíveis no SUS! 1. Inserção do DIU O procedimento de inserção do DIU (Dispositivo Intrauterino) está disponível em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e inclui avaliação médica e acompanhamento. 2. Cirurgia de catarata Atendimento ambulatorial para prevenção da perda de visão em idosos e pessoas com indicação clínica.

3. Cirurgia bariátrica A cirurgia bariátrica é oferecida aos pacientes com obesidade grave que se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde. 4. Exames de alta complexidade Exames como tomografia, ressonância magnética e colonoscopia podem ser realizados gratuitamente mediante encaminhamento médico. 5. Tratamento de infertilidade Em centros de referência, casais podem acessar técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro.

6. Terapia hormonal para pessoas trans A terapia envolve o acompanhamento multidisciplinar, incluindo endocrinologia e acompanhamento psicológico. 7. Tratamento odontológico especializado Próteses dentárias, implantes e tratamentos ortodônticos podem ser realizados em centros de especialidades odontológicas do SUS. 8. Cirurgia de varizes O procedimento cirúrgico é feito para casos graves de varizes, com acompanhamento vascular.