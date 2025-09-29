5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

A seguir, Nanda Silveira, influenciadora especialista em moda, compartilha algumas tendências de roupas e acessórios para a primavera deste ano. Confira!

A primavera é uma época deliciosa para brincar com a moda, pois traz consigo a leveza e a energia das cores vibrantes que marcam a estação. É o momento ideal para ousar em combinações criativas, misturar estampas alegres e investir em peças que refletem frescor e personalidade. Além disso, os acessórios ganham destaque, ajudando a transformar o visual de forma prática e elegante, deixando cada look mais descontraído, estiloso e cheio de vida.

1. Estampa de bolinha (poá)

Nesta primavera, a estampa de poá ganha destaque. “As bolinhas nunca saem de moda, mas agora estão voltando com tudo! Elas dão um ar retrô superfofo e combinam demais com a leveza da estação. Você pode apostar em vestidos, blusas, saias… qualquer peça com poá já transforma o look“, sugere Nanda Silveira.

2. Chinelos estilosos

Com os dias mais quentes da primavera, os chinelos se tornam aliados nas produções. “Aquela ideia de que chinelo deixa o visual desleixado já morreu faz tempo. A moda agora é usar sem medo, até em produções mais arrumadas. As havaianas e outros chinelos estilosos trazem praticidade e deixam o look descolado sem perder o conforto”, diz a influenciadora.

3. Lenços amarrados na calça

Os lenços ajudam a complementar o visual na primavera. “Esse detalhe simples faz toda a diferença. Aquele lenço esquecido no armário pode virar um acessório incrível. Dá para usar como cinto, fazer um nó na calça e até amarrar no quadril. Além de dar um charme extra, traz um toque de cor para os looks mais básicos”, explica Nanda Silveira.

4. Vestidos coloridos

A temporada de tirar os vestidos do guarda-roupa chegou. “É a cara da primavera! Quanto mais cor, melhor. Os vestidos coloridos deixam o visual leve, alegre e divertido. Vale apostar em tons vibrantes, blocos de cor ou até misturar várias cores no mesmo look“, recomenda.