5 receitas com alimentos benéficos para o coração / Crédito: EdiCase Culinaria

O Dia Mundial do Coração, comemorado em 29 de setembro, destaca a necessidade de preservar a saúde cardiovascular e incentivar práticas que favoreçam uma vida mais longa. Uma das ferramentas mais eficazes para esse cuidado é a alimentação: optar por ingredientes nutritivos, repletos de fibras, antioxidantes, minerais e gorduras saudáveis, contribui para fortalecer o coração, equilibrar os níveis de colesterol e manter a pressão arterial sob controle. A seguir, veja 5 receitas com alimentos benéficos para o coração!

Salada de quinoa com atum e brócolis Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

170 g de atum sólido ao natural escorrido

1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque a quinoa e cubra com a água. Cozinhe em fogo médio até os grãos ficarem macios e translúcidos. Aguarde esfriar. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo até dourar. Em uma tigela grande, misture a quinoa já fria com os brócolis, o pimentão, o milho-verde, a ervilha e o cogumelo. Solte os pedaços de atum com um garfo e incorpore delicadamente à salada. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. Omelete de espinafre e tomate-cereja Ingredientes 4 claras de ovo

1 xícara de chá de folhas de espinafre

6 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e refogue rapidamente o alho. Adicione o espinafre e os tomates-cereja, refogando por 2 minutos, até murchar levemente. Retire da frigideira e reserve. Em uma tigela, bata as claras com um garfo ou fouet até espumar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje as claras na frigideira e cozinhe em fogo baixo até começar a firmar nas bordas. Distribua o espinafre e os tomates-cereja sobre metade da omelete e dobre a outra metade por cima. Cozinhe por mais 1-2 minutos, até estar bem firme. Sirva em seguida. Salmão com molho de ervas e limão Ingredientes Salmão 2 filés de salmão

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Molho de ervas e limão