10 pontos para se atentar ao escolher a escola da criança / Crédito: EdiCase Educacao

Escolher a escola ideal para os filhos é uma das decisões mais importantes para os pais, especialmente quando se trata de bebês e crianças pequenas. A primeira infância, como é chamado este período, é considerada fundamental para o desenvolvimento, já que 90% das conexões cerebrais se formam até os 6 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo uma pesquisa do Datafolha, 85% dos pais afirmam que a qualidade da educação é a principal preocupação no momento da escolha da escola para a criança, seguida por segurança (78%) e proximidade da residência (64%).

Para a professora Damir Forner, especialista em educação infantil e fundadora da rede Peixinho Feliz, é preciso ficar atento a alguns elementos que, muitas vezes, passam despercebidos na hora de escolher uma boa escola para a criança. “É natural que os pais sintam insegurança ao deixar os filhos em uma escola, especialmente os pequenos. Por isso, é fundamental avaliar além da proximidade e do preço. A estrutura física, a higienização dos ambientes e a proposta pedagógica precisam caminhar juntas para garantir o desenvolvimento integral da criança. Uma boa escola deve ser, acima de tudo, um espaço de acolhimento e confiança, onde a criança possa aprender, brincar e se sentir protegida”, explica. Nesse cenário, Damir Forner lista alguns pontos para se atentar ao escolher a escola da criança. Veja! 1. Visite o local e faça perguntas Durante a visita, avalie instalações, metodologia de ensino e rotina da escola.

2. Estrutura física e ambiente O espaço da escola deve ser acolhedor, organizado e com áreas externas para brincadeiras ao ar livre. 3. Higiene e limpeza Os ambientes da escola devem ser limpos e higienizados regularmente. 4. Processo de adaptação Pergunte como a escola conduz o processo de adaptação da criança, uma etapa muito delicada.

5. Protocolos de saúde Entenda como a escola lida com crianças doentes para evitar contaminações. 6. Programa pedagógico estruturado O programa pedagógico da escola deve incluir atividades físicas, brincadeiras, tempo de descanso, interações em grupo e refeições saudáveis. 7. Atividades extracurriculares Verifique se a escola oferece aulas de teatro, judô, balé e outras práticas que enriquecem o desenvolvimento neuropsicomotor.

8. Número de crianças por turma Verifique o número de crianças por turma, pois isso influencia diretamente a atenção individualizada. 9. Segurança Verifique se há monitoramento por câmeras, protocolos de entrada e saída, além de segurança física e eletrônica. 10. Documentos legais atualizados Verifique autorização de funcionamento da Secretaria de Educação, laudo dos bombeiros e da Vigilância Sanitária e demais documentos exigidos por lei.