7 receitas de petiscos saudáveis para o sábado / Crédito: EdiCase Culinaria

O sábado é conhecido como um dia típico para reunir os familiares e amigos. Para tornar a ocasião ainda mais especial, é comum servir petiscos para acompanhar as conversas e até jogos que fazem a diversão do pessoal. Nesse sentido, ter opções simples e práticas de fazer é a melhor opção para curtir o dia sem preocupação, principalmente quando elas são saudáveis, pois ajudam a agradar os mais diversos paladares. A seguir, confira 7 receitas de petiscos saudáveis para o sábado!

Snack de grão-de-bico Ingredientes 1 kg de grão-de-bico

Azeite, sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra, coloque o grão-de-bico em uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e transfira o grão-de-bico para um recipiente. Adicione a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Sirva em seguida. Palito de cenoura assado Ingredientes 3 cenouras descascadas e cortadas em palitos

descascadas e cortadas em palitos 2 dentes de alho descascados e picados

5 colheres de sopa de azeite de oliva

1 pitada de páprica defumada

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque as cenouras, o alho, o azeite de oliva, a páprica defumada e o sal e misture bem. Transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida. Bolinho de arroz com couve-flor Ingredientes 1/2 couve-flor picada

picada 1 ovo

2 xícaras de chá de arroz integral cozido

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de cheiro-verde

Sal e orégano a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o ovo e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a couve-flor, o arroz integral, a farinha de arroz, o cheiro-verde, o sal e o orégano e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, faça uma bolinha e disponha em uma forma untada com azeite. Repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida. Chips de abobrinha Ingredientes 4 abobrinhas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de abobrinha, sem sobrepor as fatias. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.