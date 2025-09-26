Veja as previsões do Horóscopo Chinês para outubro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Outubro traz a influência do Cachorro, um signo criativo, leal e pacífico, mas também ingênuo e dependente. Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nascidos no ano do Cachorro podem ser vulneráveis à opinião das outras pessoas, o que geralmente os torna inseguros e manipuláveis. “Desenvolver autonomia emocional é um dos grandes desafios dos nativos do Cão, que podem passar por inúmeros problemas por se sujeitarem a relações em que são usados e maltratados”, acrescenta.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em outubro. Confira! Rato O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança. Em outubro, os nascidos no ano do Rato conseguirão entender as próprias limitações e os aspectos sombrios da alma. Se bem trabalhada, esta fase poderá trazer facilidades para o próximo ano — que será repleto de desafios. Búfalo O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Em outubro, os nativos do Búfalo deverão transformar os interesses que já não fazem sentido. Em resumo, o descarte do que não contribui para o crescimento pessoal e profissional será essencial nesta fase. Tigre A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários. No mês de outubro, os nativos de Tigre enfrentarão limitações. Por conta disso, deverão ajustar os objetivos e evitar idealizações. De modo geral, os ajustes e o planejamento serão formas de prevenir os desgastes futuros.

Coelho O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em outubro, os nativos passarão por reavaliações, sobretudo no trabalho e no setor material. No processo, atrasos e imprevistos poderão ocorrer, prejudicando o que foi considerado garantido. Dragão Autonomia e individualidade são qualidades marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais. Em outubro, os nativos do Dragão sentirão com mais intensidade as responsabilidades que virão em 2026. O cenário de disputas começará a se formar neste mês, sendo ampliado no próximo ano.

Serpente A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e pela rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações. Em outubro, os nascidos no ano da Serpente serão beneficiados com curas físicas ou emocionais. Além disso, os nativos entenderão melhor as próprias características, o que trará bons resultados para eles mesmos e para o entorno. Cavalo O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes, especialmente na área financeira.