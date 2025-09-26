Horóscopo semanal: previsões dos signos de 29 de setembro a 05 de outubro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol em Libra estará em oposição a Netuno, indicando incertezas e confusões. Além disso, haverá tendência a idealizações, o que poderá levar a decepções caso a realidade não corresponda às expectativas. Já Mercúrio em Libra fará quadratura com Júpiter, sugerindo exageros ou descuidos na comunicação. Como resultado, cada nativo poderá prometer mais do que poderá cumprir ou se envolver em discussões baseadas em informações incompletas.

Por sua vez, Vênus em Virgem fará oposição a Saturno a partir da metade da semana, sinalizando desafios nas relações afetivas e financeiras. Diante disso, será necessário lidar com carências emocionais, estruturar os relacionamentos e revisar gastos. Além disso, Marte em Escorpião estará em quadratura com Plutão, indicando uma energia intensa. Isso poderá levar a conflitos de poder, ressentimentos e tensões, especialmente se os impulsos não forem bem canalizados. Por outro lado, possivelmente ocorrerão transformações profundas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, você reavaliará as parcerias e relações próximas. No processo, poderá ter dificuldade para encontrar clareza. Nesse cenário, a honestidade e a busca pela realidade serão fundamentais para evitar desapontamentos. No campo da comunicação, haverá tendência a exagerar ou a prometer demais. Logo, procure ter cautela com acordos e conversas importantes.

Na rotina e no ambiente profissional, existirá uma energia positiva, o que favorecerá a organização das tarefas, o aprimoramento dos hábitos e a melhora na convivência com colegas. O período também será propício para enfrentar desafios com coragem, transformando a intensidade em força. Touro Você irá se deparar com uma sensação de incerteza em relação às questões profissionais. Portanto, deverá ter atenção aos detalhes para evitar mal-entendidos. Por outro lado, a criatividade tenderá a fluir melhor, especialmente quando for direcionada a projetos que precisam de organização e cuidado. Em resumo, será um período propício para aprimorar talentos ou se expressar de forma prática. Nas relações próximas, haverá uma energia intensa, o que poderá trazer à tona questões profundas ou desafios. Diante disso, procure realizar as transformações necessárias, mas sem entrar em conflito. Também busque ser paciente e se adaptar às mudanças.

Gêmeos Você refletirá sobre os diferentes setores da vida. No processo, poderá se sentir confuso(a) em relação aos assuntos do coração e à expressão pessoal. Ademais, tenderá a idealizar as situações. Logo, procure manter os pés no chão para evitar frustrações. No ambiente familiar, busque cuidar dos pequenos detalhes. Afinal, a harmonia possivelmente será encontrada nas ações práticas. No trabalho e na rotina, existirá uma energia transformadora. Contudo, ela deverá ser conduzida com cautela para evitar conflitos com os colegas. Em resumo, o foco e a disciplina se tornarão grandes aliados nesses setores. Câncer A semana exigirá mais atenção aos assuntos familiares e domésticos. Isso porque a busca por segurança nesse setor poderá se misturar com a falta de foco. De modo geral, será o momento de organizar e harmonizar a casa, pois o conforto virá dos detalhes.

Ainda neste período, haverá a possibilidade de se deparar com ideias grandiosas. Entretanto, procure ter cautela para não superestimar as situações. Nos relacionamentos, você possivelmente sentirá a necessidade de transformar a forma como lida com a paixão. Por fim, a fase pedirá que concretize os projetos pessoais de forma realista, equilibrando a empolgação com a praticidade. Leão Nesta semana, você deverá ter cautela na comunicação e nas interações diárias, pois a falta de clareza e honestidade poderá fazer com que as informações se percam, gerando, assim, mal-entendidos. No ambiente familiar, existirá uma energia transformadora. Nesse contexto, questões profundas possivelmente surgirão, pedindo paciência e flexibilidade. Em resumo, será um momento importante para reconstruir as bases emocionais e trazer mais segurança ao lar. Por outro lado, haverá desafios para equilibrar os desejos com a realidade nesse setor. A tranquilidade, por sua vez, virá por meio da resolução das pendências e da busca por estabilidade emocional.