8 simpatias e orações para o Dia de São Cosme e Damião

Em 26 e 27 de setembro é celebrado o Dia de São Cosme e Damião, santos padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos e crianças. Cultuados em diferentes crenças no Brasil, como no catolicismo e nas religiões de matriz africana, os irmãos gêmeos ficaram conhecidos na história por operarem milagres e são homenageados por sua dedicação a Cristo e ao ofício da medicina. Segundo a crença, o trabalho como médico de Cosme e Damião ficou bastante conhecido porque, supostamente, eles curavam pessoas operando milagres, como a cura de paralíticos e de cegos. Eles faziam isso sem cobrar nada e totalmente voluntário, convertendo muitos ao cristianismo.

Perseguição aos santos Por viverem em uma época difícil para os cristãos e atribuírem todos os milagres a Jesus, Cosme e Damião foram perseguidos por Lísias, governador da Cilícia (antiga região na costa sul da Ásia Menor), que autorizou a prisão deles e os condenou à morte. Conforme a crença, eles teriam sido lançados ao mar para se afogarem, mas sobreviveram, então, foram colocados em uma fogueira, mas não se queimaram. Não satisfeitos, os torturadores teriam crucificado, apedrejado e alvejado com flechas os corpos dos gêmeos, mas, ainda assim, eles sobreviveram. Por fim, Cosme e Damião teriam sido decapitados e enterrados em Círio, na Síria. Cosme e Damião nas religiões de matriz africana No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, em que são associados às divindades Ibeji, orixás gêmeos filhos de Xangô e Iansã. Outra característica das religiões é que, diferentemente do catolicismo, o dia aos santos é celebrado em 27 de setembro, como era antes do Calendário Romano, em 1969. Além disso, por serem vistos como os protetores das crianças, é comum neste dia distribuírem doces nos templos para os pequenos.

Simpatias e orações para São Cosme e Damião A seguir, aprenda simpatias e orações para fazer a São Cosme e Damião e atrair o que deseja! 1. Simpatia para acalmar as crianças Materiais 1 imagem de São Cosme e Damião

1 papel branco

1 lápis

7 bombons de chocolate sem o papel

1 pratinho de louça branco

21 velas coloridas, exceto preto e vermelho Modo de fazer Escolha um local da casa em que colocará a simpatia. Então, acenda uma vela ao lado da imagem. Depois, escreva o nome da criança no papel sete vezes, coloque no prato e disponha os bombons sobre ele. Ofereça a São Cosme e Damião e coloque o prato aos pés da imagem, reforçando o seu pedido para que a criança se acalme e fique tranquila. Deixe a simpatia no mesmo lugar por 21 dias, sempre acendendo uma nova vela. Terminado os 21 dias, pegue o prato com os bombons e deixe-o ao pé de uma árvore florida. 2. Simpatia para atrair novos relacionamentos amorosos Materiais 1 vela rosa

1 lápis

1 papel branco

Mel Modo de fazer Acenda a vela para São Cosme e Damião. No papel, escreva que você quer um relacionamento amoroso, sem colocar o nome de ninguém e apenas focando o amor. Dobre e coloque-o com a vela acesa. Jogue mel sobre o papel e faça uma oração pedindo para os santos um novo amor. Deixe a vela queimar até o fim, tomando cuidado para não queimar o papel. Depois, descarte normalmente o papel.

3. Simpatia para curar doenças Materiais 1 bolo

2 refrigerantes

1 vela rosa

1 vela azul Modo de fazer Para pedir a São Cosme e Damião pela cura de doenças, basta fazer um bolo, focando toda a sua fé no desejo enquanto prepara o doce. Depois, entregue aos santos em uma praça ou jardim com os refrigerantes e as velas acesas — com cuidado para não causar incêndios. Ofereça tudo a Cosme e Damião, pedindo pela cura da enfermidade, e depois siga sem olhar para trás. 4. Simpatia para não faltar dinheiro Materiais 2 moedas

2 balas Modo de fazer Coloque as moedas e as balas debaixo de uma árvore, em um parque, e ofereça-as aos santos. Faça um pedido com fé e amor no coração, e reze uma Ave-Maria. 5. Simpatia para ter boa saúde e boas energias Materiais Doces variados Modo de fazer No dia de São Cosme e Damião, coloque doces como oferenda aos santos em algum lugar especial da casa e decore o seu lar como um lugar que receberá crianças. Depois, ore para os santos e peça boas energias.

6. Simpatia para proteger a casa Materiais 1 chupeta rosa

1 chupeta azul

1 vela rosa

1 vela azul Modo de fazer Coloque as chupetas perto das velas. Acenda as velas e as deixe queimar até o fim, pedindo a Cosme e Damião que consagrem as chupetas para que elas atraiam sorte, proteção e prosperidade durante todo o ano. 7. Oração pela intercessão de São Cosme e Damião São Cosme e Damião, que, por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero.