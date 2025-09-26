2 banhos energéticos para o Dia de São Cosme e Damião / Crédito: Edicase Entretenimento

O Dia de São Cosme e Damião é comemorado em 26 de setembro pela Igreja Católica e em 27 de setembro popularmente no Brasil. Segundo a crença, o trabalho como médico desempenhado por eles ficou bastante conhecido porque, supostamente, curavam pessoas operando milagres, como a cura de paralíticos e de pessoas cegas. Eles faziam isso sem cobrar nada e totalmente voluntário, principalmente para crianças. No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Na Umbanda, por exemplo, são conhecidos como Erês, os orixás que protegem as crianças.

“Os dois são espíritos de felicidade, conquistas, saúde e motivação. Quem procura por eles está precisando de graça na saúde, purificação, limpeza para o filho ou, também, está à procura da felicidade”, explica a taróloga Isabel Fogaça. Práticas no Dia de São Cosme e Damião Tradicionalmente, as pessoas oferecem doces — como cocada, maria-mole, doce de amendoim e de abóbora e guaraná — no Dia de São Cosme e Damião para agradecer alguma graça alcançada ou, simplesmente, comemorar a data! Além disso, os banhos para São Cosme e Damião são uma prática comum entre os fiéis, servindo como uma forma de canalizar energias positivas e solicitar proteção e bênçãos. Veja, a seguir, 2 banhos energéticos para atrair felicidade, amor, saúde e abrir caminhos! Banho de açúcar Materiais 3 colheres de sopa de açúcar cristal

1 l de água morna Modo de fazer Para atrair felicidade e amor verdadeiro, coloque o açúcar cristal na água morna em um recipiente. Misture bem. Jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene. Os melhores dias para realizar esse banho são segunda-feira ou sábado, preferencialmente durante a Lua cheia.