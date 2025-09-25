Veja elementos e simpatia para aproveitar as energias da primavera

Ao valorizar símbolos que remetem à vitalidade da estação, por exemplo, é possível criar um lar mais harmônico e alinhado às boas vibrações. “Flores como jasmim, rosa, violeta e lírio são as mais indicadas para decorar a casa a partir desta data. Quanto aos cristais , o quartzo rosa ou branco, a esmeralda e o citrino são poderosos para proteção e boas vibrações”, explica a Cigana Eva, especialista do Astrocentro.

A estação mais florida do ano traz não apenas beleza, mas também significados profundos ligados à vitalidade e ao recomeço. A primavera é vista como um convite natural para renovar energias, abrir espaço para novas oportunidades e valorizar o que traz equilíbrio. Com o ambiente mais iluminado e fértil, as simpatias e os elementos simbólicos tornam-se ainda mais poderosos para fortalecer propósitos e intenções.

Elementos da natureza para a cozinha

Trazer elementos da natureza para dentro de casa, não apenas como decoração, mas também para o consumo, é fundamental. Segundo Kelida Marques, consultora espiritual, a cozinha é um dos principais pontos de conexão do lar.

“Ter elementos naturais em casa ativa o poder da terra em nós. Essa energia pura e genuína tem o poder de transformar o ambiente, trazendo alegria e união. Quem nunca se sentiu amado ou amada ao ganhar um chazinho quando estava para baixo? Esses pequenos gestos mudam a energia ao redor. O ser humano precisa de conexão com suas raízes, e essa conexão pode vir das ervas na cozinha”, destaca.

Para atrair e manter a alegria, Kelida Marques sugere o manjericão, que corta embaraços e anula emoções negativas. O girassol, por sua vez, traz alegria e diversos benefícios, basta ter um arranjo ou vasinho na cozinha virado para dentro. Se o objetivo é atrair abundância, as castanhas são ótimas escolhas, pois ajudam a quebrar resistências negativas que impedem a entrada de dinheiro. Já a folha de louro, historicamente usada em coroas de ouro por reis e imperadores, é associada à glória e sucesso.

Simpatia dos ventos de primavera

Segundo a Cigana Eva, essa simpatia deve ser feita pelas pessoas que desejam usar a troca de estação para atrair uma nova temporada na área amorosa da vida, buscando atrair mais harmonia e equilíbrio nos relacionamentos com parceiros românticos.