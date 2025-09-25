Veja as previsões do horóscopo para o signo de Libra em outubro / Crédito: EdiCase Astrologia

No início do mês, o nativo do signo de Libra tenderá a se sentir mais centrado. Ao mesmo tempo, poderá questionar seus valores, propósitos e autoestima. Diante desse cenário, será importante encarar as próprias sombras, rever crenças limitantes e encontrar equilíbrio entre o que oferece e o que espera, tanto nas finanças quanto nas questões afetivas. Ainda neste período, poderá surgir uma tensão entre a autoconfiança e a realidade. Além disso, expectativas externas, especialmente vindas de figuras de autoridade, poderão gerar pressão, levando à sobrecarga.

Período de oportunidades A partir da metade de outubro, o libriano buscará mais praticidade. Será um período importante para refletir sobre segurança e estabilidade financeira, além de favorecer a tomada de decisões. No entanto, tenha cautela com gastos impulsivos. Além disso, poderá haver oscilações entre otimismo exagerado e dúvidas profundas. Por isso, procure agir com realismo. Apesar dos desafios desta fase, ela também trará oportunidades de crescimento pessoal, desde que aprenda a lidar com o desconforto temporário. Fase de ajustes nos relacionamentos No começo do mês, poderão ocorrer mal-entendidos no setor afetivo do nativo de Libra. Além disso, haverá a necessidade de rever padrões inconscientes ou expectativas irreais. Depois, a sua presença possivelmente se tornará mais atrativa, levando a conexões intensas. No entanto, caso não se atente aos sinais, possivelmente passará por decepções ou idealizações. Em resumo, o período favorecerá encontros marcantes, mas será necessário estabelecer limites claros. Ainda nestes dias, ressentimentos virão à tona, pedindo diálogo e empatia. As relações equilibradas poderão se aprofundar, enquanto as frágeis enfrentarão rupturas ou redefinições.