8 perguntas para medir o seu nível de estresse / Crédito: EdiCase Saude

O estresse, quando constante, interfere diretamente no bem-estar físico e emocional, comprometendo a energia, o sono e a disposição para atividades diárias. Ele pode gerar irritabilidade, dificuldade de concentração e até alterações no sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Além disso, o impacto psicológico influencia os relacionamentos e a produtividade. O Brasil é o 4º país mais estressado do mundo: 42% da população afirma sentir níveis significativos de estresse que afetam a rotina, segundo o relatório World Mental Health Day 2024, do Instituto Ipsos. A pesquisa mostra ainda que 77% dos brasileiros já refletiram sobre a importância de cuidar da saúde mental.

No trabalho, a situação é crítica: em 2024, quase meio milhão de brasileiros se afastaram por problemas dessa natureza, um aumento de 68% em relação a 2023. O estresse lidera os afastamentos, com 28,6% dos casos. Apesar disso, 55,8% das pessoas que sofrem com nervosismo, tensão ou ansiedade nunca buscaram ajuda profissional. Neurociência para identificar o nível de estresse Segundo o psicólogo Rafael Nunes, mestre em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professor de pós-graduação na Fundação Dom Cabral (FDC), no Grupo ANIMA, na faculdade Unisinos e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), a saúde mental vai além da ausência de transtornos; é um processo ativo para uma vida de qualidade, que exige atenção aos pensamentos e sentimentos, mesmo que os estressores não possam ser eliminados. O especialista explica que, além de reconhecer o tipo de estresse sentido, é importante analisar em que nível ele se encontra. “Quando percebemos alguns sintomas frequentes, pode ser um alerta para buscar ajuda especializada”, afirma. Teste de nível de estresse Para auxiliar no processo de identificar o nível de estresse, Rafael Nunes sugere um teste prático de oito perguntas. A proposta é selecionar um ou mais itens que descrevam sua condição nas últimas quatro semanas. O número entre parênteses, à frente de cada opção, deve ser somado ao final.

O psicólogo ressalta que, isoladamente, o teste não tem valor diagnóstico, mas pode indicar em que estágio está o estresse. 1. Quais sintomas emocionais você sente? (1) Ansiedade e nervosismo. (1) Depressão ou mudanças bruscas de humor.

(1) Irritabilidade e/ou desânimo. (1) Pouca tolerância ou paciência. (1) Desinteresse e/ou perda de prazer.

(1) Insônia e/ou inquietação. 2. Com relação aos sintomas causados por tensão em geral, qual(is) você sente? (1) Tensão muscular. (1) Mandíbula contraída.