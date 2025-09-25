7 receitas leves e saudáveis com peixe para o jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

O peixe é considerado uma das proteínas mais completas, graças ao alto valor biológico e às gorduras boas, como o ômega 3. Os benefícios de uma dieta com esse alimento incluem a melhora da saúde cardiovascular, da função cerebral e até mesmo do humor. A seguir, confira 7 receitas leves e saudáveis com peixe para o jantar!

Bacalhau assado com batata e tomate-cereja Ingredientes 4 filés de bacalhau dessalgado

dessalgado 400 g de batata-bolinha

200 g de tomate-cereja

4 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeite

1/4 de xícara de de chá de vinho branco

1/4 de xícara de chá de água

Água para cozinhar as batatas

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, em fogo médio, cozinhe as batatas-bolinha em água com sal até ficarem levemente macias, mas não totalmente cozidas. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande (que possa ir ao forno), aqueça metade do azeite em fogo médio e doure o alho. Adicione as batatas-bolinha e os tomates-cereja e refogue até dourar. Em um recipiente, tempere os filés de bacalhau com sal e pimenta-do-reino. Coloque-os sobre as batatas-bolinha e os tomates-cereja na frigideira. Em um copo, misture o vinho branco e a água e despeje sobre os ingredientes na frigideira. Regue com o restante do azeite de oliva. Leve a frigideira ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, ou até que o bacalhau esteja cozido e as batatas-bolinha estejam douradas. Sirva com a salsa picada. Crepe com salmão defumado, ricota e espinafre Ingredientes 1 xícara de chá de farinha de aveia

2 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

200 g de salmão defumado fatiado

150 g de ricota amassada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 maço de espinafre

Pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, misture a farinha de aveia, os ovos, o leite, o azeite e o sal até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Despeje uma pequena porção da massa e espalhe para cobrir o fundo da frigideira, formando um crepe fino. Cozinhe em fogo médio por 1-2 minutos de cada lado até dourar. Repita até terminar a massa. Em uma tigela, misture a ricota com a cebolinha e tempere com pimenta-do-reino. Lave e seque bem o espinafre. Em seguida, coloque uma porção de ricota no centro do crepe, acrescente uma fatia de salmão defumado e folhas de espinafre. Dobre os crepes e sirva em seguida. Papillote de tilápia com legumes Ingredientes 4 filés de tilápia

1 cenoura cortada em tiras finas

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 cebola-roxa cortada em rodelas finas

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, alecrim, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Coloque cada filé de tilápia sobre um pedaço de papel-alumínio. Distribua os legumes por cima dos filés e tempere com sal, pimenta-do-reino, alecrim, tomilho e suco de limão. Regue com azeite e feche bem o papel-alumínio, formando um envelope. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.

Salada de arroz com atum e legumes Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz cozido e frio

cozido e frio 200 g de atum sólido ao natural escorrido e em pedaços

1 xícara de chá de milho-verde cozido

1 xícara de chá de ervilha cozida

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela grande, coloque o arroz, o atum desfiado, o milho-verde, a ervilha, o pimentão vermelho e os tomates-cereja. Misture bem para incorporar todos os ingredientes. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize adicionando a cebolinha e misture novamente. Sirva em seguida. Panqueca assada de salmão Ingredientes 300 g de filé de salmão

3 batatas descascadas e cozidas

descascadas e cozidas 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para pincelar

Cebolinha picada para decorar

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela grande,cozinhe, em fogo médio, o filé de salmão em água com um pouco de sal por aproximadamente 10 minutos. Depois, escorra, desfie o salmão e reserve. Amasse as batatas cozidas em uma tigela grande. Adicione o salmão, a cebola, o alho, o ovo e a farinha de aveia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até obter uma massa homogênea. Modele porções da massa em formato de pequenas panquecas. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um pouco de azeite de oliva. Coloque as panquecas na frigideira, uma de cada vez, e cozinhe por cerca de 5-6 minutos de cada lado. Decore com a cebolinha e sirva.