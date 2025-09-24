Entenda como os energéticos podem afetar a saúde coração / Crédito: EdiCase Saude

Os energéticos são bebidas formuladas para fornecer estímulo e aumentar a sensação de disposição física e mental. Normalmente, possuem em sua composição cafeína, taurina, açúcares ou adoçantes, além de outros compostos que ajudam a potencializar a energia e reduzir a fadiga. Ao longo dos anos, o consumo desses produtos se tornou bastante popular, especialmente entre jovens e adultos. Segundo pesquisa da Kantar, empresa especializada em dados de marketing e comportamento do consumidor, os energéticos tiveram um acréscimo de 54% em consumidores alcançados em apenas um ano (de 2023 a 2024) no país. A principal razão apontada para o consumo da bebida pelos brasileiros foi o sabor (39%).

“Além da cafeína, as bebidas energéticas podem conter açúcares como glicose, sacarose e frutose e a taurina que é um aminoácido. Esses compostos potencializam os efeitos da cafeína no sistema nervoso central, que tornam as bebidas ainda mais estimulantes”, explica Andressa Alves de Souza, nutricionista clínica da Casa de Saúde São José. Perigos do excesso de cafeína e outros estimulantes O limite do consumo diário de cafeína, geralmente aceito para adultos saudáveis, é de até 400 mg (equivalente a cerca de 4 a 5 xícaras de café). Uma lata de energético pode ter de 80 a 200 mg de cafeína e, se somada a cafés, refrigerantes e outros produtos, um consumidor da bebida pode facilmente ultrapassar esse limite diário recomendado. No entanto, por mais que a dose de cafeína dos energéticos seja semelhante a um copo de café — cerca de 60 a 120 mg por xícara —, existe uma série de outras substâncias estimulantes dentro da latinha sendo ingeridas em conjunto. “O problema dos energéticos não é apenas a cafeína. A combinação com taurina e grandes quantidades de açúcar potencializa os efeitos estimulantes, o que significa mais esforço para o coração, já que o açúcar em excesso aumenta a pressão e favorece a liberação de adrenalina, enquanto a taurina pode alterar o metabolismo cardíaco. Por isso, o consumo deve ser moderado e nunca associado a álcool”, comenta o cardiologista da Casa de Saúde São José, Dr. Lucas Waldeck.

Energéticos são mais perigosos para algumas pessoas O consumo do energético é especialmente arriscado para pessoas com pressão alta, arritmias ou outras doenças do coração, já que pode provocar mais facilmente a descompensação do quadro cardíaco. Adolescentes e jovens, que tendem a consumir em excesso e misturar com álcool, também podem correr riscos mesmo levando rotinas saudáveis. As gestantes também devem evitar o consumo dessa bebida, pois a cafeína atravessa a placenta e pode afetar o bebê em gestação. “Em grandes quantidades, os energéticos podem sobrecarregar o sistema cardiovascular, aumentando o risco de elevação persistente da pressão e de distúrbios do ritmo cardíaco. Para quem já tem problemas cardíacos ou hipertensão, os efeitos podem ser mais graves e perigosos”, alerta o Dr. Lucas Waldeck. Suplementos pré-treino também exigem atenção A nutricionista Andressa Alves de Souza explica que os mesmos cuidados adotados com o consumo de energéticos devem ser tomados com o uso de outros suplementos à base de café, geralmente utilizados nos pré-treinos, pois podem possuir uma dosagem de cafeína e taurina ainda maior, além de outros estimulantes.