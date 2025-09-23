Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja as características do signo do Cachorro no Horóscopo Chinês

O nativo possui uma habilidade natural para avaliar situações com cautela e racionalidade
O Cachorro é o décimo primeiro signo do Horóscopo Chinês. Ele corresponde ao signo de Libra no zodíaco ocidental, trazendo consigo a busca por equilíbrio e harmonia nas relações. De polaridade Yang, é regido por Vênus, planeta que simboliza o amor, a beleza e a sociabilidade.

Seu elemento é o metal, fortalecendo sua firmeza e resistência diante dos desafios. Entre os símbolos que o acompanham, estão o diamante como pedra, a hortênsia como flor, o bronze como metal associado, as cores rosa e azul como energias de sorte e o número 7 como guia de caminhos.

Quem são os nativos do Cachorro?

Os nativos dosigno do Cachorrosão as pessoas nascidas em:

  • 10/02/1910 a 29/01/1911;
  • 28/01/1922 a 15/02/1923;
  • 15/02/1934 a 03/02/1935;
  • 02/02/1946 a 21/01/1947;
  • 18/02/1958 a 07/02/1959;
  • 06/02/1970 a 26/01/1971;
  • 25/01/1982 a 12/02/1983;
  • 10/02/1994 a 30/01/1995;
  • 29/01/2006 a 17/02/2007;
  • 19/02/2018 a 04/02/2019.

Se você nasceu entre 19h e 21h, o seu ascendente é o Cachorro.

Nativo do Cachorro no Horóscopo Chinês

A pessoa nascida no signo do Cachorro é extremamente criativa e se realiza por meio da arte, atingindo cedo ou tarde a fama e o reconhecimento. Ela busca o belo e a harmonia nas pessoas, ao passo que espalha otimismo, mantendo sempre em evidência a popularidade. Além disso, o nativo do signo de Cachorro possui uma habilidade natural para avaliar situações com cautela e racionalidade. Antes de tomar uma decisão ou se posicionar em qualquer questão.

Características marcantes do nativo do cachorro

Entre as virtudes do nativo do signo de Cachorro, destacam-se as habilidades artísticas altamente desenvolvidas, que refletem sua sensibilidade e sua capacidade de se expressar de forma criativa. Esse talento muitas vezes se alia ao seu forte apreço pela justiça, fazendo dele alguém que valoriza a verdade, a honestidade e a harmonia nas relações.

Além disso, possui um espírito pacífico, que busca sempre a conciliação, e uma natureza organizada, que lhe permite lidar com desafios de maneira estruturada e equilibrada. Esses aspectos tornam o nativo do Cachorro uma presença confiável e inspiradora no convívio social.

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como acontece com os demais signos do Horóscopo Chinês, o Cachorro também apresenta pontos que precisa desenvolver ao longo da vida. Esse nativo tende a enfrentar crises recorrentes de pessimismo, que podem levá-lo a se sentir impotente diante de suas próprias ambições.

Além disso, segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nascidos no ano do Cachorro podem ser vulneráveis à opinião das outras pessoas, o que geralmente os tornam inseguros e manipuláveis. “Desenvolver autonomia emocional é um dos grandes desafios dos nativos do Cão, que podem passar por inúmeros problemas por se sujeitarem a relações em que são usados e maltratados”, acrescenta.

Nativos do Cachorro nos relacionamentos

O nativo do Cachorro tem uma notável facilidade para conquistar as pessoas, graças ao seu carisma, lealdade e sinceridade. Essa natureza afetiva o leva a estar constantemente em busca de uma grande paixão, alguém com quem possa compartilhar sua vida de forma plena e verdadeira.

No relacionamento, mostra-se dedicado e fiel, características que fortalecem seus laços amorosos. No entanto, sua tendência à desconfiança pode gerar insegurança, e quando se apega intensamente a alguém, corre o risco de se tornar excessivamente ciumento.

