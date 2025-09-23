9 receitas com grão-de-bico ricas em fibras / Crédito: EdiCase Culinaria

O grão-de-bico é uma leguminosa rica em fibras, vitaminas, proteínas e minerais essenciais para a saúde do corpo. Saboroso e versátil, pode ser combinado com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor, ajudando quem deseja manter uma alimentação equilibrada e saudável. A seguir, confira 9 receitas com grão-de-bico ricas em fibras!

Grão-de-bico com espinafre Ingredientes 3 xícaras de chá de grão-de-bico

3 xícaras de chá de espinafre

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e páprica picante a gosto

Água para demolho

Arroz cozido para servir Modo de preparo Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Disponha o grão-de-bico em um recipiente. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as folhas de espinafre e a páprica picante e mexa. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o espinafre com o grão-de-bico e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com um fio de azeite de oliva e sirva em seguida com o arroz. Nhoque de grão-de-bico ao molho de manteiga e sálvia Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 gema de ovo

Sal e noz -moscada em pó a gosto

-moscada em pó a gosto 3 colheres de sopa de manteiga

6 folhas de sálvia fresca

Queijo parmesão ralado para finalizar

Água para cozinhar Modo de preparo Em um processador, bata o grão-de-bico até obter uma massa homogênea. Adicione a farinha de arroz, a gema de ovo, o sal e a noz-moscada e misture até formar uma massa firme e macia. Se necessário, ajuste a farinha de arroz. Depois, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços pequenos para formar o nhoque. Em uma panela grande, aqueça a água em fogo médio até ferver. Junte o nhoque e cozinhe até que suba à superfície. Retire da panela e reserve. Em uma frigideira em fogo baixo, derreta a manteiga e acrescente a sálvia. Cozinhe até a manteiga ficar dourada e perfumada. Misture o nhoque ao molho e desligue o fogo. Finalize com o queijo parmesão e sirva em seguida.

Sopa de grão-de-bico e couve Ingredientes 500 g de grão-de-bico

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 g de filé de frango picado

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 cebola-roxa descascada e picada

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

200 g de couve cortada em tiras

cortada em tiras Sal a gosto

1 l de água

Água para demolho Modo de preparo Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e deixe de molho em água por 12 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa e o filé de frango e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e o tomate e misture. Refogue por 2 minutos e, em seguida, junte a água. Depois que levantar fervura, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque a couve e leve novamente ao fogo médio até as folhas murcharem. Tempere com sal e sirva em seguida. Hambúrguer de grão-de-bico com aveia Ingredientes 4 xícaras de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 cenoura ralada

1 cebola descascada e picada

Sal e azeite de oliva a gosto

Água para demolho e cozinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após iniciar a pressão. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água com cuidado e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o grão-de-bico e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Disponha os grãos em um liquidificador e triture. Acrescente a farinha de aveia e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, adicione a cenoura e misture. Modele os hambúrgueres no formato de um círculo e frite em uma frigideira preaquecida a fogo médio com azeite de oliva. Sirva em seguida. Dica: sirva com salada de repolho. Escondidinho de grão-de-bico com frango Ingredientes Pasta de grão-de-bico

3 xícaras de chá de grão-de-bico

1/2 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

250 ml de água de cozimento do grão-de-bico

Sal a gosto

Água Recheio 300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Sal, azeite de oliva e folhas de manjericão a gosto Modo de preparo Pasta de grão-de-bico Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra, coloque em uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água (reservando 250 ml da água do cozimento). Após, transfira os grãos para um liquidificador, adicione a cebola, o azeite de oliva e o sal e bata até triturar. Aos poucos, acrescente a água do cozimento e bata até obter uma pasta. Reserve.