7 receitas incríveis para o Dia do Sorvete / Crédito: EdiCase Culinaria

Em 23 de setembro é celebrado o Dia do Sorvete, um dos doces favoritos entre os brasileiros, especialmente nos dias de calor. E, para comemorar a data, nada melhor que saborear essa sobremesa fácil de fazer e que leva poucos ingredientes. Por isso, selecionamos 7 receitas de sorvetes cremosos e deliciosos para você se refrescar. Confira! Sorvete de abacate com leite condensado Ingredientes Polpa de 2 abacates

790 g de leite condensado

250 g de creme de leite fresco Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, tampe e leve ao congelador por 3 horas. Depois, retire do congelador, disponha novamente no liquidificador e bata até obter uma consistência cremosa. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de leite em pó com goiabada Ingredientes 250 g de creme de leite fresco gelado

395 g de leite condensado

3 colheres de sopa de leite em pó

1 goiabada cascão cortada em cubos Modo de preparo Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até dobrar de volume. Adicione o leite condensado e o leite em pó e bata novamente para incorporar. Por último, coloque a goiabada e misture com uma espátula. Transfira o sorvete para um recipiente, tampe e leve ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida. Sorvete de banana com canela e nozes Ingredientes 6 bananas descascadas e cortadas em rodelas

100 ml de leite

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Nozes picadas a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a banana, o leite, a canela e a essência de baunilha e bata até obter uma pasta homogênea. Transfira para um recipiente, adicione as nozes e misture. Tampe e leve ao congelador por 4 horas. Após, retire o sorvete do congelador, disponha em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida. Sorvete de chocolate branco com amora Ingredientes 1 xícara de chá de amora

1 colher de sopa de açúcar

300 ml de leite

80 g de chocolate branco

250 g de creme de leite fresco Modo de preparo Em uma panela, coloque as amoras e o açúcar e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o leite e o chocolate branco e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione o creme de leite e misture. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Após, retire o sorvete do congelador, disponha em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Junte a calda de amora e bata novamente para incorporar. Coloque novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de maracujá com calda Ingredientes Sorvete 400 ml de leite integral

790 g de leite condensado

250 g de creme de leite fresco

Polpa de 3 maracujás Calda 1 xícara de chá de açúcar

Polpa de 1 maracujá

1 xícara de chá de água Modo de preparo Sorvete

Em um liquidificador, coloque o leite integral, o leite condensado, o creme de leite e a polpa de maracujá e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Após, retire do congelador, disponha em uma batedeira e bata até dobrar de volume. Disponha novamente no recipiente com tampa e leve ao congelador. Calda Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda espessa e brilhante. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o sorvete. Leve ao congelador por mais 8 horas. Sirva em seguida.