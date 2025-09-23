7 curiosidades sobre o homem do signo de Libra / Crédito: EdiCase Astrologia

O homem do signo de Libra carrega consigo uma energia naturalmente voltada para a harmonia, o equilíbrio e a busca por relações saudáveis. Regido por Vênus, ele costuma valorizar a beleza, a justiça e a cooperação em tudo o que faz. Seu jeito diplomático e gentil faz com que seja visto como alguém agradável de se conviver, capaz de mediar conflitos e encontrar soluções que agradem a todos. A seguir, veja 7 curiosidades sobre o homem do signo de Libra!

1. Possuem facilidade para socializar Os librianos adoram conhecer gente nova, viver em conjunto, compartilhar e estar rodeados de pessoas interessantes que podem mostrar coisas novas a eles. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta do libriano é se relacionar. É por meio da convivência com o outro que ele vai percebendo quem ele é”, afirma a astróloga Thaís Mariano. 2. São justos Os homens do signo de Libra são naturalmente bons em resolver conflitos, sendo diplomáticos em seus relacionamentos e no trabalho. Eles escolhem as palavras com cuidado para encontrar pontos de concordância com as pessoas. Além disso, valorizam muito a justiça. Querem que todos tenham a chance de falar e procuram manter as coisas equilibradas. No entanto, quando se diz respeito a decisões pessoais, eles tendem a demonstrar dificuldade nas escolhas. “A não ser, claro, quando houver injustiça em jogo. Librianos são muito ligados ao que é justo e correto e têm um código de honra a cumprir para com o mundo exterior, mas nem sempre aplicam as mesmas regras para eles mesmos”, analisa o astrólogo Brendan Orin. 3. Humildes e gentis Os homens do signo de Libra tendem a ser discretos e humildes em relação às suas realizações e habilidades. Não gostam de chamar atenção para si. Em vez disso, preferem que seus feitos falem por conta própria. “É educado, carinhoso e organizado. Costuma ser dono de um lindo sorriso e de um olhar sincero. Além disso, costuma ser sensível. O libriano é muito meigo e tenta sempre manter a calma e a cortesia”, explica Brendan Orin.

4. São muito sinceros Os librianos são muito abertos e honestos sobre seus pensamentos e emoções (parecem ser um livro aberto), o que incentiva os outros a fazerem o mesmo. Estar na companhia desses nativos é muito confortável. Isso facilita a formação de conexões autênticas e saudáveis, pois os homens deste signo conseguem criar um ambiente acolhedor que promove a abertura sentimental. 5. Gostam de agradar quem está ao lado deles Dedicado, o nativo do signo de Libra está disposto a ouvir suas preocupações e se esforça para te animar se perceber que você está triste. Ele fará o possível para fazer você sorrir. Isso não é apenas uma técnica de conquista, mas também é um reflexo de seu caráter em geral. Esse homem presta atenção aos seus problemas e faz todo o esforço para melhorar a situação. 6. Apreciam a beleza Os homens de Libra possuem uma sensibilidade especial para o que é belo e esteticamente agradável. Regidos por Vênus, o planeta do amor e da beleza, eles tendem a ter um olhar refinado e são profundamente atraídos por tudo que envolve harmonia visual e sensorial.

O libriano aprecia diversas formas de arte, como pintura, escultura, música e cinema, valorizando especialmente aquelas que transmitem equilíbrio e elegância. Ele é atraído por expressões que combinam beleza estética com profundidade emocional. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, conta Thaís Mariano. 7. Observadores natos Os librianos são muito observadores e dificilmente deixam algo passar despercebido, especialmente no comportamento das pessoas. Sua famosa indecisão está, muitas vezes, ligada a essa habilidade, já que tendem a ponderar todos os lados antes de tomar uma decisão. Para eles, é melhor analisar bem a situação do que se arrepender depois de uma escolha precipitada.