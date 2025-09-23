4 bons filmes que chegam ao cinema nesta semana / Crédito: Edicase Entretenimento

A semana traz novidades imperdíveis para os fãs de cinema, com produções repletas de emoção, aventura e grandes histórias. Entre os lançamentos, o destaque vai para “Uma batalha após a outra”, em que Bob Ferguson vê sua tranquilidade ruir quando um inimigo do passado ressurge após mais de dez anos e ameaça sua filha. Já em “Missão Pet”, Falcon, um guaxinim astuto, acaba preso em um trem repleto de animais de estimação e precisa enfrentar um texugo vingativo em uma corrida contra o tempo para salvar seus novos amigos. A seguir, veja mais informações sobre esses e outros filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Uma batalha após a outra (25/09) O filme acompanha Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), que vê sua tranquilidade ruir quando um inimigo do passado retorna após mais de uma década, colocando sua filha em risco. Determinado a protegê-la, ele reúne antigos aliados de sua brigada revolucionária e embarca em uma jornada intensa, marcada por confrontos, dilemas e surpresas que o obrigam a enfrentar não apenas velhos adversários, mas também os fantasmas de sua própria história. 2. Ne Zha 2: o renascer da alma (25/09) Após uma grande catástrofe que quase destruiu seus corpos, as almas de Ne Zha e Ao Bing são salvas por Taiyi Zhenren, que utiliza a lendária lótus de sete cores para dar-lhes uma nova vida e a chance de mudar seus destinos. Ne Zha precisa lidar com os ecos de escolhas passadas, sentimentos de culpa e a responsabilidade de proteger aqueles que ama, enquanto Ao Bing enfrenta seu próprio dilema entre vingança e recomeço. Durante a jornada, ambos encontram aliados inesperados e enfrentam forças que mais uma vez colocam o mundo em perigo. Entre batalhas, desafios pessoais e dilemas emocionais, Ne Zha descobre o valor do sacrifício, da amizade e seu papel na harmonia entre deuses e humanos, mostrando que mesmo os destinados à destruição podem encontrar redenção. 3. Hamilton (25/09) O musical “Hamilton”, sucesso absoluto da Broadway criado por Lin-Manuel Miranda, chega às telas brasileiras em 25 de setembro. A apresentação filmada, originalmente registrada em junho de 2016 no Richard Rodgers Theatre, traz um prólogo exclusivo chamado “Reuniting the Revolution”, que inclui entrevistas com o elenco original e os criadores, refletindo sobre o impacto duradouro da produção.