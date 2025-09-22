10 alimentos para melhorar a concentração para o Enem / Crédito: EdiCase Educacao

Tanto a preparação quanto os dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exigem foco total e muita concentração dos estudantes. Nesse contexto, a alimentação pode ser uma grande aliada, já que escolhas adequadas ajudam a manter os níveis de energia estáveis, melhoram a memória e favorecem o raciocínio. Conforme a nutricionista Mariana Duarte Cardoso, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, uma alimentação equilibrada pode influenciar muito no desempenho cognitivo. “Existem alguns alimentos que, devido aos seus nutrientes, ajudam a melhorar a memória, a concentração e a disposição, favorecendo os estudos”, destaca.

A seguir, confira os principais alimentos que auxiliam na concentração! 1. Peixes (salmão, sardinha, atum) Ricos em ômega 3, esses peixes são essenciais para a saúde do cérebro, ajudando na memória, na concentração e na capacidade de aprendizado. O ômega 3 também combate inflamações e o estresse oxidativo no cérebro. 2. Ovos A gema do ovo contém colina, um nutriente importante para a função cerebral e a formação de neurotransmissores ligados à memória e ao foco. O consumo regular de ovos pode ajudar a melhorar o desempenho cognitivo. 3. Abacate Rico em gorduras saudáveis (como o ácido oleico), o abacate promove uma boa circulação sanguínea e, consequentemente, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, ajudando na concentração e no funcionamento mental.

4. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora) As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, especialmente flavonoides, que ajudam a proteger o cérebro do envelhecimento precoce e melhoram a comunicação entre os neurônios, favorecendo a memória e o foco. 5. Nozes e amêndoas As nozes são ricas em vitamina E e ômega 3, ajudando a manter o cérebro saudável e melhorando a função cognitiva. As amêndoas também são fontes de magnésio, que desempenha um papel fundamental no funcionamento do cérebro. 6. Chá verde Rico em L-teanina e antioxidantes, o chá verde melhora a função cerebral, promove o relaxamento e a concentração. A cafeína presente em pequenas quantidades também ajuda a manter o foco sem causar ansiedade.

7. Espinafre Fonte de ferro, o espinafre ajuda a aumentar os níveis de oxigênio no cérebro, melhorando o foco e o desempenho mental. Ele também contém luteína e outros antioxidantes importantes para a saúde cognitiva. 8. Aveia A aveia é rica em fibras e carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a glicose estável no sangue e, consequentemente, a concentração durante longos períodos de estudo. 9. Chocolate amargo Rico em antioxidantes e flavonoides, o chocolate amargo (70% cacau ou mais) estimula o fluxo sanguíneo no cérebro e melhora a atenção. Além disso, a cafeína presente em pequenas quantidades contribui para o estado de alerta e foco.

10. Banana A banana é uma boa fonte de potássio e vitamina B6, essenciais para a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, responsáveis por regular o humor, a memória e a capacidade de concentração. Alimentos e bebidas que prejudicam a concentração Certos alimentos e bebidas podem impactar negativamente a concentração, principalmente aqueles ricos em açúcar, gordura saturada e ultraprocessados. O consumo excessivo desses itens pode provocar picos e quedas de energia, sensação de sonolência e dificuldade de manter o foco por longos períodos. “Eles causam inflamação, estresse oxidativo e reduzem o fluxo sanguíneo para o cérebro. Evitar esses alimentos pode melhorar a saúde cerebral e a função cognitiva”, explica Mariana Duarte Cardoso. Abaixo, confira alguns alimentos e bebidas que podem prejudicar a concentração para o Enem!