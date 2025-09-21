Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A energia geral da semana será marcada por transformações, escolhas e novos começos. O tarot mostra que haverá espaço tanto para a renovação quanto para a paciência, pedindo equilíbrio entre agir com coragem e saber esperar o momento certo. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Rainha de Paus Carisma e liderança marcarão a sua semana. Será o momento de confiar na sua força e mostrar ao mundo a sua chama criativa. Touro – Seis de Ouros Busque o equilíbrio entre dar e receber. Apoios chegarão até você, mas também será tempo de estender a mão para quem precisar. A generosidade abrirá caminhos. Gêmeos – Dois de Espadas Decisões baterão à sua porta. A dúvida poderá confundir, mas em algum momento será preciso escolher. Escute a sua mente e o seu coração. Câncer – O Imperador Organização e disciplina serão fundamentais. Busque estruturar seus planos e manter firmeza nas atitudes. A segurança virá do seu foco.

Leão – Quatro de Paus Celebrações e conquistas estarão no ar. Aproveite os momentos de alegria, as vitórias compartilhadas e a sensação de pertencimento. Virgem – Cavaleiro de Copas A semana pedirá mais sensibilidade. Por isso, tente ouvir o seu coração, viver as emoções e se permitir movimentos guiados pelo afeto e pela inspiração. Libra – Sete de Ouros Paciência será a palavra-chave. O que você plantou crescerá, mesmo que ainda não traga frutos visíveis. Confie no processo.

Escorpião – A Estrela Esperança e renovação iluminarão os seus dias. Acredite que coisas boas chegarão e se permita sonhar de novo. Sagitário – Quatro de Espadas Tente desacelerar nesta semana. O descanso será essencial para recuperar forças e clarear ideias. A pausa também faz parte do caminho. Capricórnio – Três de Ouros O trabalho em equipe e as parcerias serão importantes. Procure valorizar quem caminha junto e saber reconhecer os talentos ao seu redor.

Aquário – O Enamorado Escolhas estarão à vista — poderão ser no amor, nos projetos ou na vida pessoal. O importante será decidir com consciência e verdade. Peixes – Dez de Espadas Um ciclo chegará ao fim. Algo precisará ser deixado para trás para que um novo capítulo comece. Encerrar também é libertar. Victor Valentim