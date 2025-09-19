7 receitas nutritivas para aumentar a energia / Crédito: EdiCase Culinaria

Para manter a energia constante, é essencial oferecer ao corpo nutrientes que sustentem o ritmo das tarefas diárias. A boa notícia é que pratos feitos com ingredientes naturais podem ser ao mesmo tempo saborosos, fáceis de preparar e altamente benéficos para o organismo. Alimentos como vegetais, sementes, leguminosas e laticínios leves trazem diversidade ao cardápio e contribuem para uma rotina mais saudável. Pensando nisso, selecionamos opções que equilibram sabor e praticidade em preparações versáteis para diferentes momentos do dia.

Confira, a seguir, 7 receitas nutritivas para aumentar a energia! Quiche integral de alho-poró Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de arroz integral

1/2 xícara de chá de linhaça dourada

1 ovo

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de água gelada Recheio 1 alho-poró cortado em fatias finas

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de tofu amassado

4 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite Modo de preparo Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a linhaça, o ovo, o azeite e a água e misture até obter uma massa homogênea. Faça uma bola com a massa, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Após esse período, abra a massa sobre uma superfície lisa com o auxílio de um rolo. Em seguida, forre com a massa o fundo e as laterais de uma forma. Com um garfo, faça furinhos no fundo da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos e reserve. Recheio Em um recipiente, coloque os ovos e o tofu. Com o auxílio de um garfo, mexa bem e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró por aproximadamente 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, transfira os vegetais para o recipiente com os ovos e o tofu e misture bem. Coloque todo o recheio na massa pré-assada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de ricota com espinafre e tomate seco Ingredientes Massa 1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite desnatado

2 ovos

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Azeite para untar Recheio 1 xícara de chá de ricota amassada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa

No liquidificador, bata a farinha de trigo integral, o leite, os ovos, o azeite e o sal até obter uma massa lisa e sem grumos. Deixe descansar por 10 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, unte levemente com azeite e despeje uma concha pequena de massa, girando a frigideira para cobrir todo o fundo. Cozinhe por 1 a 2 minutos até a panqueca firmar, vire com cuidado e deixe dourar do outro lado. Repita o processo até terminar a massa. Recheio Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue rapidamente o espinafre até murchar. Misture em uma tigela com a ricota amassada e o tomate seco, temperando com sal e pimenta-do-reino. Recheie cada panqueca com uma porção da mistura, enrole e disponha em uma travessa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos, apenas para aquecer e gratinar levemente. Sirva ainda quente.